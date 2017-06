Vaksineblogg skapte full storm: - Jeg er helt i sjokk over den massive responsen

ANNONSE

Det skriver blogger Christina Sandnes tirsdag kveld. Sandnes, kjent som Konatil, topper blogglisten på mandag med innlegget «Derfor vaksinerte vi ikke barna våre».

Der forteller tobarnsmoren, som er gift med pappablogger Peter Kihlman, om at de først lot være å vaksinere barna sine. I innlegget forklarer hun hvorfor, og ber samtidig leserne om å lese hele innlegget før de kommenterer.

Holder pusten



Tirsdag kveld har hun kommet med et nytt innlegg om reaksjonene hun fikk:

«Jeg visste at vaksinedebatten er noe som engasjerer, men jeg hadde ikke i min villeste fantasi trodd at innlegget mitt skulle ta av slik det gjorde. Jeg hadde kanskje forventet noen heiarop fra engasjerte lesere som ikke har noe til overs for vaksinenektere, men ikke 10.000 likes og over 150 000 visninger. Det er rett og slett ikke til å tro!

Jeg er helt i sjokk over den massive responsen - det har kommet inn nesten 200 kommentarer, og jeg har lest hver eneste en. Det som gjør mest inntrykk, er nok de som skriver at de selv har blitt alvorlig syke etter vaksinasjon - men som likevel velger å vaksinere barna sine. Det står det respekt av.»

Videre forteller Sandnes om en rekke kommentarer hun har slettet. De har omhandlet hennes egen sykdomshistorikk, som hun ikke har tenkt å la være noe tema i bloggen sin.

