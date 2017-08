Hoppstunt gikk galt i London.

Skuespilleren Tom Cruise (55) skal være skadet etter å ha utført et stunt under innspilling av Mission Impossible 6, melder nettstedet Variety.com søndag.

Cruise var i London for å spille inn scener til filmen og skulle hoppe fra en plattform og over på et bygg, men en video som er publisert på nettstedet Tmz.com viser hvordan han i stedet treffer kanten på bygget ganske hardt. Skuespilleren halter av gårde og blir til slutt heist tilbake på plattformen og hjulpet vekk.

Se video av det mislykkede stuntet her.

Variety skriver at de foreløpig ikke har fått noen kommentarer på uhellet fra Cruises stab.

