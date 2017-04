Veggedyr: - Denne vil du ikke ha med hjem fra ferie

ANNONSE

Det er kanskje ikke det første du tenker når du er ute og reiser, men å legge kofferten på koffertholderen på hotellrommet, og IKKE på sengen, kan være en god forsikring for ikke å få med veggedyr hjem.

Ikke mest i varmere strøk



Veggedyr er utrolig vanskelig å bli kvitt, og krever stort sett hjelp fra profesjonelle. Det er en stor operasjon å bli kvitt dem om du først får dem inn i heimen.

En vanlig misoppfatning er at det finnes mer veggedyr i varmere strøk. At land i Asia og Sør-Europa er steder der du bør være ekstra på vakt.

- Det er faktisk mye veggedyr i Norge, Sverige og Finland, og påfallende mye mindre nedover på kontinentet. Der er det ofte turistene som kommer med veggdyrene. Det er forekomster av veggedyr i Øst-Europa, og USA har slitt mye med veggedyr, opplyser biolog og skadedyrekspert i Anticimex, Stein Norstein til Nettavisen.

- Ingen sesong



Veggedyr har heller ingen «sesong». De trives overalt hele året, bare det er oppvarmet og tørt.

- Vi ser at det er en topp fra høsten. Det skyldes at folk har vært ute og reist og tatt dem med seg hjem. Det har vært noen tidlige vårtilfeller som har fått mye oppslag. Ofte skyldes det er at man har en campinghytte eller utleiehytte, som har stått tom hele vinteren. Og de første gjestene får utslag, sier Norstein.

Veggedyrene holder helst til i senger og sofaer. Andre typiske gjemmesteder er baksiden av skap og bilder, i sprekker i panel og bak lister ved gulv, tak, dører og vinduer (spesielt i hjørner av rommet), bak løsnet tapet, i stikkontakter og ved ledninger og rør. Men om natta vil de finne en passende vert, og det er som regel da man oppdager dem fordi du vil merke og se at du er bitt.

Øker kraftig



I fjor offentliggjorde Folkehelseinstituttet nye tall der de skrev at det fortsatt var en kraftig økning av veggedyrbestanden her til lands.

Norstein anslår ovefor Nettavisen at veksten er på 20-30 prosent årlig.

Dette gjør du



Så hva kan du gjøre?

På overnattingssteder bør du se etter spor fra veggedyr, som små svarte flekker i sengerammen, tomme insektsskall, døde eller levende veggedyr, skriver Anticimex på sin side.

Ser du noe, så få et nytt rom.

Hold bagasjen din lukket under hele oppholdet, og benytt gjerne koffertholdere får å holde bagasjen oppe fra gulvet. Ikke legg klær inn i gamle kommoder eller skap, men behold de i kofferten.

Det er trolig at du ganske snart oppdager om du er blitt bitt av et veggedyr.

Behandle kofferten, ikke huset



En veldig god forsikring når du kommer hjem er å varme- eller kuldebehandle bagasjen før man pakker ut.



Det er kuldebehandling som er mest vanlig.

Problemet er at om du først får det i hus, så må alle møblene pakkes inn og sendes til kuldebehandling. Det er både mye styr og dyrt.

La heller derfor kofferten med ferieklærne få gjennomgå før du pakker den ut. Når du kommer hjem legger du klær og sko i poser i fryseren, da dør eventuelle veggedyr som er blitt med. Men merker du ingenting i ferien, så er det sannsynlig at du ikke har med ubudne gjester.

Fakta: Veggedyr

* Veggedyret er en blodsugende tege som foretrekker mennesker. * Veggedyret er rødbrunt, flatt og ovalt, opptil 4-5 mm langt. * Lever innendørs over hele landet og er svært vanskelig å få has på. * Suger blod helst flere ganger i uka, men kan også klare seg uten mat i over ett år. * Etter måltidet kravler det tilbake til et gjemmested hvor fordøyelse, hudskifte og egglegging foregår. * Bittene kan gi kraftige, kløende merker umiddelbart eller etter flere dager. * Det er ikke kjent at veggedyr overfører sykdommer. (Kilde: Folkehelseinstituttet) (©NTB)