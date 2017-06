Vendela Kirsebom (50) og Petter Pilgaard (37): Derfor ventet de med å avsløre kjærsteforholdet

ANNONSE

Vårens heteste kjendispar er Vendela Kirsebom (50) og Petter Pilgaard (37).

Denne uken bekreftet de forholdet etter mange og lange spekulasjoner.

Til KK avslører Kirsebom hvorfor de to ventet de med å avsløre kjærsteforholdet:

– Vi måtte vente. Vi var jo nødt til å kjenne på våre egne følelser først, være helt sikre. Det har gått fort i svingene i det siste, vi har mye å gjøre begge to, så å finne ro til å la dette utvikle seg har ikke vært lett. Det involverer jo ikke bare oss, men de rundt oss også, sier hun og påpeker at forhold er sårbare i begynnelsen, og at det kan være vanskelig å ha offentlighetens søkelys på det.

Det at det er 13 års aldersforskjell mellom de to, kommenterer hun på følgende måte:

– Få tenker at det er et problem at en mann på 70 har en kjæreste på 35. Det er sånne inngrodde greier. At to godt voksne mennesker er kjærester, er da ikke noe problem. Jeg tenker at det er bra med et åpent samfunn der vi er forskjellige.

