ANNONSE

Denne uka er tidligere supermodell og «Farmen Kjendis»-deltaker Vendela Kirsebom (50) på såkalt arbeidsuke i P4.

Der slapp hun selvsagt ikke unna spørsmål om privatlivet, som de siste ukene har vært utsatt for heftige spekulasjoner om at hun og Petter Pilgaard (37) er kjærester.

Les også: Petter Pilgaard (37) og Vendela Kirsebom (50) snakker ut om varme følelser

Onsdag gjestet begge to radiostudio og P4-programleder, Michael Andreassen, leste opp en rekke spørsmål fra lytterne.

Begge nektet for at vennskapet dem imellom dreier seg om PR.

- Jeg er veldig, veldig glad i Petter. Jeg elsker Petter. Ja, jeg elsker deg. Men jeg elsker å rense sluk også, svarte 50-åringen i en spøkefull tone da en lytter spurte om hun liker Petter Pilgaard.

Les også: Petter Pilgaard (37) og Vendela Kirsebom (50): Norge elsker det nye «superparet»

På spørsmål om hun er singel, klarer hun ikke helt å svare.

- Jeg vet ikke hva jeg skal svare på det. Vi er veldig gode venner, er vi ikke det? Ja, vi er veldig gode venner. Ekstremt gode venner, konkluderer Kirsebom.

Hun sier også at de bare må se hva som skjer framover.

Pilgaard sa på sin side at de to er gode venner, og at det er et godt grunnlag hvis det eventuelt skulle bli noe mer.

Sett denne videoen?

Vendela Kirsebom 50 år: - Rart å tenke på