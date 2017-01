Vendela Kirsebom 50 år: - Rart å tenke på

ANNONSE

Tidligere supermodell Vendela Kirsebom fyller 50 år i dag - 12. januar.

Til Se og Hør sier den blide 50-åringen at hun synes det føles rart.

- Det er absolutt merkelig, ja. Jeg har snakket med Jan Thomas om det, siden vi begge fyller 50 nå, med bare noen uker mellom oss. Det føles så rart, men det er jo bare et tall.

- Hvor lenge har man igjen, liksom. Plutselig skjer det noe. Det er litt rart å føle på at man er nærmere slutten enn begynnelsen.

I disse dager er Kirsebom å se i «Farmen kjendis» på TV 2.

GODE VENNER: Vendela Kirsebom og kjendisstylist Jan Thomas blir begge 50 i 2017.

Ble verdenskjent i 1993

I 2012 fortalte Kirsebom til Side2 at hun takket nei til å stille lettkledd opp i bladet Playboy.

I 1993 ble 50-åringen verdenskjent da Sports Illustrated valgte henne til å pryde forsiden av det årets utgave av det berømte badedraktnummeret.

- Det var det mest utrolige som noensinne kunne skje. Det var helt sinnssykt og jeg sa bare: «Hæ?», har hun tidligere uttalt til Side2.

I ukene som fulgte etter offentliggjørelsen ble hun nemlig fraktet rundt i privatfly og limousiner. Hun ble intervjuet av de største talkshowvertene, og hyllet på glamorøse fester rundt omkring i Amerika - landet hun følte seg så inderlig hjemme i.

- Det var kjempegøy, har hun fortalt om perioden.

- Alt Trump sa var vulgært

Før det amerikanske presidentvalget i fjor skrev Nettavisen om hvordan Kirsebom opplevde møtet Donald Trump (70), som tiltrer som president 20. januar.

Hun møtte ham under den årlige korrespondentmiddagen i Det hvite hus i 1993, da de to satt ved siden av hverandre på samme bord.

- Alt han sa, var så vulgært. Jeg kunne ikke høre på hans nonsens en hel kveld, så jeg spurte om jeg kunne bli flyttet. Han snakket om store pupper, små pupper, hvordan den ene puppen var bedre enn den andre og forskjellen på dem, uttalte Kirsebom til Daily Mail i oktober.