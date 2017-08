Vendela Kirsebom og Petter Pilgaard nyter kjærligheten

Kjendisparet Petter Pilgaard (37) og Vendela Kirsebom (50) møttes under innspillingen av «Farmen kjendis» i fjor sommer.

De to har ingen klar formening om når ble kjærester, skriver VG lørdag (krever abonnement).

Turtelduene har hatt god kontakt siden TV-innspillingen ble avsluttet og spekulasjonene om de to var et par kom kort tid etter seriens slutt. Først i slutten av mai bekreftet de at de var kjærester.

Paret skjønner at mange tenkte forholdet var et PR-stunt, noe de begge avviser kategorisk. At folk tvilte innrømmer Pilgaard at de kanskje hadde noe av skylden for selv, siden det tok så lang tid før de bekreftet forholdet.

- Ting utviklet seg naturlig, men vi hadde det ekstremt gode vennskapet i bunn. Det mener jeg er viktig, forteller Pilgaard til VG og blir supplert av Vendela.

- Vi var faktisk bare gode venner, helt til vi plutselig ikke var bare venner

Nå møter de pressen i forbindelse med lanseringen av deres nye, felles TV-serie, «Vendela+Petter».

Paret klarer omtrent ikke ta øynene fra hverandre, og snakker mye om vennskapet de bygde under oppholdet på «Farmen kjendis», skriver VG.