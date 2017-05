Vendela snakker ut om romanseryktene

ANNONSE

- Petter Pilgaard gjorde uutslettelig inntrykk på meg, sa Vendela Kirsebom til Nettavisen da hun røk ut av Farmen Kjendis i vinter.

Etter den tid begynte ryktene om at Petter og Vendela hadde funnet mer enn vennskap å svirre. Og etter at de opptrådte i en litt tvetydig reportasje i Se og Hør, kom det tydelig frem at Norge elsker det nye «paret».

Men om de to faktisk er et par, vet bare de to. Jeg elsker Petter, sa Vendela nylig til P4.

Les også: Her viser Kirsebom og Pilgaard sin kjærlighet i full offentlighet

Samtidig har de to gjort det klart at de ikke helt definerer forholdet sitt. Overfor God Kveld, Norge, går Venedela litt lenger:

- Hahaha! Om jeg fortsatt er singel? Ja, jeg er vel fortsatt singel, sier Vendela.





