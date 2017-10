Veronica jobbet som tolk i Afghanistan: - Det var aldri tid til å sørge når venner døde

Da hun var utstasjonert i Afghanistan så hun døden på nært hold. Men det var først i Norge Veronica mistet seg selv.

Veronica gikk fra å være livsglad, tøff og uovervinnelig, til å få 120 i puls av at noen ringte på døra uanmeldt.

- Akkurat den tanken, holdt på å ta knekken på meg. Jeg trodde jeg hadde «mistet meg selv» fullstendig, sier Veronica til Nettavisen.

I dag er Veronica i begynnelsen av tredveårene, hun fungerer godt og trives med sin jobb i politiet.

To år etter at hun kom hjem fra Afghanistan fikk hun diagnosen Posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

I dag, tirsdag, er det Verdensdagen for psykisk helse og tema er «Arbeid og psykisk helse».

Grunnen til at Veronica vil dele sin historie på denne dagen er at hun vet at hun ikke er alene om det hun har opplevd. Hun vil i tillegg sette fokus på åpenhet og hvordan arbeidsgivere kan legge til rette og ta ansvar.

- Jeg tror vi må omfavne forskjellene, og huske at psykiske lidelser kommer i like mange variasjoner som andre sykdommer, og at dette ikke skal være et evigvarende stempel man får i panna, sier hun til Nettavisen.

Veronica var bare 22 år da hun ble sendt til Afghanistan som tolk.

- Jeg følte meg jo veldig voksen, men egentlig var jeg veldig ung, både til sinns og i erfaring.

Hun forteller at hun følte seg «udødelig» og trodde aldri noe skulle skje henne.

Fakta: PTSD

Posttraumatisk stresslidelse Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) kan ramme mennesker som har vært involvert direkte eller indirekte i en skremmende eller farlig hendelse. Du kan også få PTSD om du har vært vitne til en traumatisk hendelse eller om du var involvert på annen måte. Det er normalt å føle seg redd eller engstelig etter at noe traumatisk har skjedd. Selv om følelsene vekker uro vil de vanligvis gå over etter noen uker. Men opplever du at symptomene forverres, at de vedvarer over tid og hindrer deg i vanlige gjøremål kan du ha posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Mange forbinder PTSD med voldtekt eller krig, men du kan for eksempel få PTSD dersom noen nær deg plutselig dør, du blir overfalt, utsatt for langvarig mobbing eller involvert i en trafikkulykke. De fleste med PTSD får symptomer rett etter at å ha vært gjennom en opprivende hendelse. Men hos noen kommer ikke symptomene før etter måneder eller år. (Kilde: Helsenorge)





- Jeg følte aldri frykt



Veronica er utdannet språkoperatør gjennom Forsvaret og var stasjonert i flere deployeringer fra 2008 til 2010. Hun snakker pashto, som er et av de offisielle språkene i Afghanistan og snakkes av rundt 35 prosent av innbyggerne i landet.

Trusselnivået var høyt på det stedet hun var og presset var stort.

- Jeg følte aldri frykt, og var sjeldent redd for at noe skulle skje. Mest fordi jeg var ung og naiv. Jeg følte meg på en måte skuddsikker og udødelig, men jeg følte hele tiden på et press, et press om å prestere i oppdraget jeg hadde fått.

Oppdraget hennes besto i å hjelpe til med å sikre en god relasjon med de lokale styrkene og lokalbefolkningen, i tillegg til andre taktiske og analytiske oppgaver.

- Høy puls, mye action og nye inntrykk



- Hvordan vil du beskrive en «typisk dag» på jobb?

- Det fantes ikke. Den ene dagen kunne jeg være fastlåst til et kontor, mens en annen dag ble jeg fløyet med lokale styrker ut til en provins for å snakke med en «war-lord».

Hun jobbet også tett med både amerikanske styrker og NATO-styrker i området og ble godt kjent med alt som rørte seg i den norske styrkens ansvarsområde.

- Jeg var med litt overalt og måtte være forberedt på å dra ut av leir på kort varsel.

Her besøker Veronica et barnehjem i Kabul.

Veronica beskriver miljøet som å leve i en boble, med en familie man ikke visste at man hadde.

- Jeg følte meg virkelig hjemme, og trodde jeg hadde funnet min nisje i livet. Høy puls, mye action, spennende mennesker og nye inntrykk hele tiden. Det var også som å flytte inn i en familie du ikke visste at du hadde.

Store deler av døgnet hadde de kun hverandre.

- Man lever i en verden hvor man kun har hverandre, og man blir oppriktig glad i hver eneste en. Hverdagen baserer seg på at alle gjør alt for at alle skal komme hjem, og det skaper et brorskap som neppe kan sammenlignes med noe.

- Det føltes så urettferdig at han ble drept



Få måneder inn i oppdraget mistet hun en veldig nær venn. Han ble plutselig drept i et selvmordsangrep.

- Verdens snilleste kar, som virkelig brente for å gjøre en forskjell. Han hadde samme utdannelse som meg, vi satt ved siden av hverandre gjennom hele skoletiden, men så endte han opp drept i et selvmordsangrep. Det føltes så urettferdig.

Veronica fulgte båren hjem til Norge, men en uke senere var hun tilbake i Afghanistan.

- Det var bøttevis med tårer, men ingen andre tanker enn hvor urettferdig det var. Det var ikke tid til å sørge.

- Hvordan fungerte du i tiden etterpå?

- Jeg tror hjernen og kroppen bare gir litt opp. Du hører ikke på den uansett, så den lar deg være i fred. Oppdraget må løses og man står løpet ut.

Når de mistet en til, innså hun at det var like ille som første gang.

- Jeg tenkte at jeg skulle være forberedt. Stålsette meg for at dette kunne skje, men det er ikke noe man kan forberede seg på, selv om man prøver. Fokuset ble på å holde hodet opptatt med andre ting. Det var som hjernen ikke hadde kapasitet til de følelsene, i tillegg til å være i et stressa miljø. Så hjernen kobla det ut på en måte.

Her på et oppdrag til Ghowrmach. Veronica kunne bli flydd ut av leiren med lokale styrker på kort varsel.

- Jeg falt litt ut av samfunnet



Etter at oppdraget hennes var avsluttet og hun var hjemme i Norge igjen, kom skyldfølelsen.

- Jeg kjente på en skyldfølelse for at andre måtte dra ut. Og en skyldfølelse for at andre måtte bli igjen i Afghanistan, som egentlig skulle dratt hjem fordi kontrakten var over.

Bare en uke etter at Veronica kom hjem, ble fire av hennes venner drept av en veibombe.

- En av disse var jeg veldig glad i og det var da jeg gikk på en skikkelig smell.

Hun følte seg alene.

- Kontrakten med Forsvaret var over, og jeg sto uten bolig, uten jobb og uten venner. De jeg hadde før jeg dro ut var jo i en helt annen fase i livet og vi hadde ingenting til felles lengre. De var opptatt av kjæreste, barn, Idol og taco, mens jeg var uten noen faste holdepunkter i livet. Jeg falt litt ut av samfunnet.

- Jeg kan ikke huske at jeg hadde en eneste følelse i denne tiden

Veronica hadde heller ingen kontakt med Forsvaret.

- Når kontrakten gikk ut var det akkurat som jeg ikke eksisterte lenger. Jeg fikk et tilbud om å dra ut igjen, men takket nei til det. Det var som om noe i meg skurra.

I denne tiden ble hun rastløs og fant seg nye venner for å slippe å være alene.

- Det var en helt spesiell tid. Det var som jeg tok igjen for alle den alkoholen jeg ikke hadde drukket på fire år, jeg ble supersosial for å slippe å være alene. En stund bodde jeg i bilen, hoppa i fallskjerm store deler av tiden og sov etter hvert dårligere og dårligere.

Veronica følte seg ofte nummen og tom.

- Jeg kan ikke huske at jeg hadde en eneste følelse i denne tiden. Jeg stengte bare alt ute.

Veronica trodde hun hadde funnet sin nisje i livet. - Det var høy puls, mye action, spennende mennesker og nye inntrykk hele tiden.

- Jeg la på og forbannet hele Forsvaret



Da det hadde gått ett år bestemte Veronica seg for å «komme tilbake».

- Jeg søkte på Politihøgskolen, fant meg et sted å bo og fikk mer ro i tilværelsen igjen. Det var som om hjernen skrudde seg på igjen, og jeg klarte å kjenne på hvordan jeg egentlig hadde det.

Hun hadde allerede hatt mageknip i flere måneder og hadde vært inn og ut av sykehus for testing. Hun ble også asosial, var sliten og sov lite, fordi hun hadde vondt i magen. Det var mye sinne og hun var ofte irritabel.

Det var først i en undervisningstime på Politihøgskolen hun skjønte at det var PTSD hun hadde.

- Jeg fikk se en liste over symptomer og mye falt på plass. Angst, depresjon, søvnmangel, mageknip. At PTSD kan vise seg i fysiske plager som mageknip, var nytt for meg. Og jeg skjønte at alle symptomene jeg hadde skyldt på mageknip for, egentlig handlet om noe annet.

Hun oppsøkte psykolog og fikk etter hvert god hjelp.

- Det var lang ventetid for å få hjelp av en psykolog via det offentlige så jeg ringte Forsvaret. De kunne tilby meg å komme til en militærpsykolog, en gang i uken, helt på andre siden av landet. Jeg la på og forbannet hele Forsvaret.

- Hadde gruppesamtaler med sjefen i samme rom



Forsvaret har i utgangspunktet kun ansvaret for soldatene ett år etter endt tjeneste.

- Så, egentlig var Forsvaret på tilbudssiden da de kom med tilbud om militærpsykolog hele to år etter endt tjeneste. Men det føltes ikke helt sånn. Jeg hadde brukt veldig lang tid på å si ifra at jeg trengte hjelp, eller i det hele tatt innse at jeg trengte hjelp. Hadde Forsvaret fulgt meg opp, hadde jeg nok tidligere innsett at jeg trengte hjelp og da hadde nok også veien tilbake til meg selv, vært mye kortere.

- Fikk dere ingen oppfølging under tjeneste?

- Det var aldri et tema. De gangene vi hadde besøk av psykolog i leir, var det gruppesamtaler med sjefen i samme rom. Hvem har vel lyst til å si slikt i et machofylt værelse hvor sjefen har begynt samtalen med: «Vi har det fint vi. Dette her må vi alle gjennom» og prater om hva som må gjøres etterpå, av andre ting.

- Følte at jeg ikke fortjente å ha PTSD



Veronica forteller at selv om hun begynte å slite med søvnproblemer, rastløshet og en indre uro allerede i tjeneste, så var hun prega av miljøet.

- Det er jo et machomiljø, og det er ikke så lett å snakke om slike symptomer når miljøet er prega av at «vi er så tøffe, dette klarer vi».

Det endte med at hun fikk hjelp av en privat psykolog.

Veronica ble både skamfull og lettet når hun fikk diagnosen PTSD.

- Da jeg innså at jeg kanskje slet psykisk, ble dette veldig nedslående for meg. Jeg ble mer deprimert og trodde alt det spennende i livet mitt var over.

Hun slet med å sove og slet med å komme seg opp om morgenen.

- Alt var et ork, og alt var så jævlig urettferdig. Jeg skjønte ikke hvorfor jeg hadde det sånn og skammet meg i tillegg over å føle meg så ubrukelig.

Hun lurte på om dette var den hun skulle være.

- Jeg var nå hun som fikk panikkanfall av å være stuck i en sal med masse mennesker, og jeg gjorde alt for å skjule det. Dessuten følte jeg ikke at jeg fortjente å ha PTSD. Jeg var jo i live, jeg hadde alle lemmer i behold og jeg skulle være tøff og sterk og trent til å tåle det.

- Jeg var nok en skikkelig dårlig søster en god stund, men det har jeg heldigvis fått sagt unnskyld for, sier Veronica.

- Ifølge Forsvaret var jeg kremen av norsk ungdom



Før hun dro til Afghanistan lærte de om PTSD i utdannelsen.

- Vi fikk vite at noen kan få det, men fikk høre at «trolig skjer det ikke». Nå følte jeg bare på en skam over å ikke være den personen Forsvaret trodde jeg skulle være. Ifølge Forsvaret var jeg jo, «selektert og kremen av norsk ungdom» og hadde blitt vant til å føle meg tøff som bare pokker.

Veronica følte rett og slett at hun ikke fortjente diagnosen.

- Hva hadde jeg gjort som skulle gi meg PTSD? Jeg hadde ingen nær-døden opplevelser å vise til.

Hun følte også en form for skam over å ha overlevd.

- Hvorfor fikk jeg leve, mens de utrolige flotte menneskene måtte dø? Hver gang jeg leste om det i mediene, ble jeg kvalm av skyldfølelsen jeg følte overfor deres familier, og var livredd for at noen skulle finne ut at jeg sleit.

Det førte til at hun unngikk det meste av kontakt med folk hun hadde blitt kjent med fra Forsvaret.

- I ettertid har jeg lært at såkalt kumulativt stress, altså høyt stress over lengre perioder kan være minst like skadende som enkeltstående episoder.

- Jeg var nok en skikkelig dårlig søster



Heldigvis hadde Veronica en støttende familie rundt seg da hun kom hjem.

- Jeg har verdens beste familie. Faren min har lang fartstid i Forsvaret selv, og det var han som fikk meg til å innse at jeg trengte hjelp, og at livet mitt slett ikke var over selv om jeg ikke var «meg selv».

De tre søsknene hennes var også gode støttespillere i en vanskelig tid.

- De holdt ut med meg, selv om jeg kunne bli så sint at jeg trodde hodet mitt skulle eksplodere, av helt ubetydelige ting. Jeg var nok en skikkelig dårlig søster en god stund, men det har jeg heldigvis fått sagt unnskyld for.

- Jeg kan trygt si at jeg kjenner meg selv



I dag jobber Veronica som politi og fungerer godt.

- Ved hjelp av god oppfølging av psykolog fungerer jeg nå 100 prosent. I politiet er jeg også blitt møtt på en veldig god måte og var ærlig fra første stund.

Hun opplevde at arbeidsgiver viste stor forståelse og ga henne tillit.

- Min nåværende arbeidsgiver har behandlet meg på lik linje med alle andre. På tross av min åpenhet, har jeg fått akkurat de samme mulighetene i det viktige yrket som politiet er og jeg kan stolt si at jeg er svært flink i jobben min.

Veronica forteller at hun har en innsikt og en evne til å se ting fra et annet perspektiv.

- Det beviser for meg at selv om man har slitt mentalt tidligere, så kan man vokse seg sterkere enn noen gang på denne erfaringen. Jeg kan trygt si at jeg kjenner meg selv, mine begrensninger og mine styrker svært godt.

- Alt å tjene på å vise forståelse



Hun mener det er viktig med åpenhet rundt psykisk helse og at arbeidsgivere må være flinkere til å snakke med ansatte om hvordan de har det.

- Arbeidslivet må være nysgjerrige på hvordan folk har det. Et viktig spørsmål er: «Hvordan har du det?» Ikke bare: «Hvordan føler du at du har prestert på jobben?».

- Åpenhet er viktig for å komme skammen til livs. Det å gå rundt med en skamfølelse som aldri gir slipp, er virkelig ødeleggende for store deler av det som gjør at du er den du er. Du mister selvtilliten din, du velger bort situasjonen hvor det kan virke som du sliter, og du gir slipp på sjanser i livet ditt som kunne gjort en stor forskjell både for deg og andre.

Hun mener arbeidsgivere har alt å tjene på å vise forståelse og tillit overfor personer som sliter eller har slitt med psykisk sykdom.

- Hvis man kan vise åpenhet, uten å være redd for konsekvensene for fremtiden, tror jeg man også vil tørre å si ifra mye tidligere. Og jo tidligere man sier ifra, jo fortere kan man begynne med motbakkeløpet tilbake. Hvorfor skal det være så skummelt med psykisk sykdom? Alle har ramlet og slått seg en gang eller tusen. Er det annerledes å ramle og slå seg mentalt?

«Hun som har panikkangst»



- Hvordan kan vi alle bidra?

- Ved å endre tankemønsteret vårt. Jeg er også oppriktig glad for at det sakte skjer en endring i samfunnet vårt, med mer åpenhet rundt psykisk sykdom. Vi lever likevel i et samfunn med mye press og jeg tror vi må omfavne forskjellene, og huske på at psykiske lidelser kommer i like mange variasjoner som andre sykdommer.

Veronica er opptatt av å ufarliggjøre psykisk sykdom og gå bort fra å sette folk i bås.

- Psykisk sykdom skal ikke være et evigvarende stempel man får i panna. En depressiv person er ikke lik en annen, på lik linje med at et beinbrudd kan gå over på noen uker, eller man kan være nødt til å operere flere ganger. I tillegg blir man ikke automatisk stempla som «hun som brakk beinet», så hvorfor tenke på folk som «hun som har panikkangst»?

Veronica har også brukt mye av tiden sin på å forsikre seg om at folk som drar ut i tjeneste, slik hun gjorde, skal få den oppfølgingen de trenger.

- Jeg vet om mye som kunne vært gjort annerledes i mitt tilfelle, men jeg vet også at selv om min opplevelse neppe er unik, så er det blitt bedre nå enn det var.

