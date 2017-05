Vi kjøper stadig mer ferdig vegetarmat, men ikke alt er like sunt

ANNONSE

1. mai rullet matprodusentene og dagligvarekjedene ut en ny runde med nyheter, og blant dem en rekke vegetarretter.

En klar trend

Men det er kun mellom to og fem prosent av alle nordmenn som er vegetarianere. Likevel er økningen av vegetarprodukter en av de klareste trendene i norsk dagligvare for tiden.

- Ja, det er en tydelig trend for kjøttfrie alternativer. På landsbasis viser Spisefakta (Ipsos) at 14 prosent av befolkningen interesserer seg for vegetarmat, mens tallet for Oslo er 23 prosent. Dette ser vi igjen i lanseringene i dagligvarehandelen de siste årene, der det har kommet en rekke vegetar- og kjøttsubstituttprodukter. Vegetarsatsningen til Fjordland, med Sunt & Godt-lanseringen, vil derfor treffe bra, mener markedssjef i Fjordland, Ellen Molstad Dale overfor Nettavisen.

MELLOMMÅLTIDER: Fjordland lanserte nylig Litt Mat, som skal være mellomåltider på en sunn og kjapp måte.

Ernæringsfaglig rådgiver Silje Bjørnstad sier til Nettavisen at mer informasjon og økt fokus på fordelene ved å spise mer vegetarisk, antakelig er en del av økningen i salg av ferdigretter.

- Dette har helsemessige fordeler, og det er også er gunstig for miljø og mer dyrevennlig. I tillegg ser man at det er en trend hvor man blir inspirert til å teste ut nye matretter og oppskrifter hvor kjøtt, fugl og fisk er byttet ut med vegetariske alternativer. Blant annet har jo «meatfree Monday» blitt en internasjonal trend, sier Bjørnstad, som ofte selv blogger om kjøttfri mandags-oppskrifter.

Øker stort

I 2016 solgte Coop vegetarprodukter for seks millioner kroner. I år har kjeden valgt å doble satsingen, spesielt innenfor sitt eget merke Vegetardag. Vegetardag inneholder både pølser, burgere, pålegg og ferdigretter.

Rema 1000 har sin egen serie Meatish, lansert på bakgrunn av kunders etterspørsel etter kjøttfrie alternativer. Kiwi har nylig lansert serien Digg Vegetar med ferdige vegetarretter.

- Å begrense kjøttinntaket er viktig, både av hensyn til helsen og miljøet. Vi i Kiwi ønsker å inspirere til et sunnere og grønnere kosthold, og derfor glade for å kunne tilby kundene våre flere vegetariske ferdigretter, sier kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin til Nettavisen.

VEGETARNYTT: Vegetarferdigretter blir stadig mer etterspurt og de fleste dagligkjedene kjører nå egne serier.

Ferskvaredisk for vegetarretter



Storebror innen Norgesgruppen, Meny, satser også på vegetar. Egne ferskvaredisker med vegetarretter ble lansert høsten 2016, og har vært en suksess. Innen serien LikeMeat lanserte Meny nylig Beef Free Strips og Chicken Free Chunks i mai. Finsbråten kom med sin egen Veggie Hotdog.

I Norgesgruppen har det svenske merket Oumph! som i enkelte butikker har solgt mer enn Pizza Grandiosa. Men spiser du vegetariske ferdigretter fordi du tenker det er sunnere, kan du få deg en overraskelse.

- Vegetarferdigmat eller ei; fra et ernæringsmessig perspektiv er det lurt å velge ferdigretter som har en høy andel grønnsaker. Det er ikke så enkelt som at en vegetarisk ferdigrett automatisk er sunnere enn en ferdigrett som inneholder kjøtt. For eksempel finnes det jo mange pizzavarianter uten kjøtt som har et høyt innhold av mettet fett og salt, mens det finnes sunne ferdigretter med kjøtt som har et høyt innhold av gode næringsstoffer, sier Bjørnstad til Nettavisen.

Nye vegetarretter i butikkene fra 1. mai og nå:

KIWI:



Digg Vegetar er en serie med skikkelig digge vegetarretter!

Grønnsakslasagne er et komplett måltid med pasta, tomat- og bechamelsaus og grønnsaker. Retten inneholder meieriprodukter.

Vår Tex-Mex med Oumph! I tillegg til grønnsaker, inneholder retten proteinkilden Oumph! som er mat fra planteriket, laget av soyabønner. Tex-Mex med Oumph! er helt uten animalske råvarer og kan derfor også nytes av veganere.

Karri & Kokos med Oumph!: asiatisk kjøkken med grønnsaker slik en god karri skal ha.

MENY:

Meatfree fra Finsbråten

Nytt i vår er: Meatfree veggis pølser, som dermed komplimenterer Meatfree nuggets, burgere og boller.

Like Meat-serien legger til Beef Free Strips og Chicken Free Chunks.

FJORDLAND - finnes i alle butikker

Litt Mat - mellommåltider (ny):

Thai

En smaksrik, litt sterk rett. Ris, edamamebønner, grillet paprika, og kokos står for det milde innslaget, mens chili og ingefær pirrer smaksløkene. En spicy dressing av mango og chili.

Orient

En kombinasjon av korn, linser og grønnsaker, med inspirasjon fra østen. Bulgursalat med bygg, grillet squash, aubergine, tomat og linser. Hummus følger med.

Italia

Pastasalat med soltørkede tomater, grillet squash, basilikum og oregano. Med urtedressing.