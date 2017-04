Visste du dette om Albert Einstein?

ANNONSE

LONDON (Nettavisen): Albert Einstein har blitt selve definisjonen på et geni. «Du er ikke akkurat en Einstein» er et vanlig uttrykk om folk som gjør noe dumt. Men til tross for sin uvanlig høye IQ og sine grensesprengende teorier, var Einstein fullstendig menneskelig.

Søndag har dramaserien «Genius» premiere på National Geographic og FOX. Her blir vi kjent med mennesket Einstein, som blant annet var overraskende glad i damer.

Nettavisen har møtt noen av skuespillerne og regissørene som er involvert i serien, og de har gitt oss flere morsomme opplysninger om Einstein.

Her er noen av dem:

Var distré

Einstein likte ikke å bruke sokker. Derimot likte han å bruke konas sandaler, hvis han ikke fant sine egne.

Og at han ikke fant skoene sine, hendte nok titt og ofte. Han var nemlig fryktelig distré. Det sies at han innimellom dukket opp på Princeton iført genser, jakke, slips og pysjbukse.

Så kanskje det var like greit at han ikke drakk alkohol, som ville gjort ham enda mer distré? Han skal ha omtalt øl som «oppskriften på dumhet».

Han lærte seg heller aldri å kjøre bil.

Albert Einstein skal noen ganger ha glemt å bytte ut pysjbuksa med vanlige bukser om morgenen.

Glad i musikk



Musikk var svært viktig for ham, og han spilte fiolin.

- Han trengte musikk for å tenke, sier Samantha Calley, som spiller Einsteins første kone Mileva Maric.

Bach skal ha vært favoritten, men han likte også Mozart.

- Han likte den matematiske strukturen i musikken, sier Geoffrey Rush, som spiller Einstein.

Albert Einstein elsket musikk. Selv spilte han fiolin.

Kjendisvenner

Han hadde flere kjendisvenner.

- Han var blant annet en god venn av Charlie Chaplin, og var en del av filmmiljøet i Hollywood, sier utøvende produsent Gigi Pritzker.

Et rykte sier at han hadde et forhold til Marilyn Monroe. Ifølge regissør og utøvende produsent Ken Biller er ryktet falskt.

- Jeg tror at de møttes, men de hadde aldri et forhold, sier han.

Charlie Chaplin og Albert Einstein.

Kjendisstatus



Einstein var en stor kjendis selv også.

- Dette var en tid hvor forskere var førstesidestoff. Det var ikke uvanlig å selge ut en forelesningssal, også til folk som ikke studerte. Han likte å være populær, sier regissør Ron Howard.

I 1947 ble det laget en film om utviklingen av atombomben, og Einstein var med. Han ble spilt av Ludwig Stössel.

- Filmen het «The Beginning or the End». Selv hatet han filmen, forteller Ken Biller.

Albert Einsteins var en av sin tids største kjendiser.

Erkefiende

Einstein hadde en erkefiende: Philipp Lenard. Han var på langt nær like kjent, og han var sjalu på Einsteins popularitet.

- Philipp følte at han ikke fikk den samme anerkjennelsen som Einstein. Han endte som en bitter mann, sier Michael McElhatton, som spiller Lenard.

Det var ikke helt innafor å være superkjendis og nobelprisvinner på samme tid.

- Einstein var et geni, men på den tiden var det noe litt vulgært ved å være kjendis i akademia, sier McElhatton.

Philipp Lenard.

Fremdeles kjent



Det mest kjente bildet av Einstein er fotografiet hvor han geiper. Historien bak bildet er ukjent.

- Vi har snakket med mange Einstein-kjennere, og ingen vet hvorfor han geipet på bildet. Men han var morsomt, barnlig og leken, så det overrasker meg ikke, sier Ken Biller.

Han er aller mest kjent for relativitetsteorien. Hvis du ikke forstår teorien, er du ikke alene.

- Den er umulig å forstå! Jeg hørte en historie om en mann som la ut på en to uker lang reise sammen med Einstein. Etterpå sa mannen: «Jeg har brukt to uker på å prøve å forstå relativitetsteorien, og det eneste jeg forstår, er at Einstein forstår den», ler Ken Biller.

Geipebildet av Albert Einstein ble tatt 18. mars 1951.

Ville brukt sosiale medier



Hvis Einstein hadde levd i dag, ville han trolig hatt stor suksess i sosiale medier.

- Han ville vært hysterisk på Twitter! Han ville brukt internett for alt det er verdt, sier Michael McElhatton.

Han ville imidlertid ikke innrømmet at han likte sosiale medier, og ville nok latt kona ta jobben som kommunikasjonssjef.

- Det ville definitivt vært Elsa som laget en Twitter-konto til ham. Han ville påstå at han ikke ville ha det, men så ville han ha sniktittet på den og likt alle tilbakemeldingene i smug, smiler Emily Watson, som spiller Elsa.

«Genius» har premiere på National Geographic og FOX søndag klokken 22.00. Nettavisen var i London sammen med National Geographic.

Geoffrey Rush og Johnny Flynn spiller Albert Einstein som ung og gammel i Genius. Flynn er relativt ny i bransjen, mens Rush er en gammel ringrev. Han har vunnet Oscar og vært nominert to ytterligere ganger, og er kjent fra blant annet Pirates of the Caribbean og The King's Speech.

Emily Watson spiller Elsa, Albert Einsteins andre kone, i Genius. Watson og Geoffrey Rush har spilt ektepar to ganger tidligere, blant annet i Boktyven - hvor de også spilte tyske.

Gigi Pritzker og Ron Howard er henholdsvis serieskaper og regissør av Genius. Ron Howard vant to Oscar-statuetter for A Beautiful Mind. Som skuespiller er han kjent fra Happy Days, og han har regissert mange kjente filmer, som Da Vinci-koden, Apollo 13 og Cinderella Man. Pritzker har produsert filmer som Drive, Mean Creek og Hell or High Water.

Michael McElhatton spiller Philipp Lenard i Genius. Han er mest kjent fra Game of Thrones.

Samantha Colley spiller Mileva Maric, Albert Einsteins første kone, i Genius. Colley er fersk i bransjen, med bare noen få roller bak seg.

Ken Biller er regissør og utøvende produsent i Genius. Han har produsert og regissert episoder i flere kjente serier, blant annet Star Trek: Voyager, Dark Angel, Smallville og North Shore.