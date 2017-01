Seks måneder etter at Nafisa Ahmed tvitret «huskeregler» for hva som er voldtekt, deles de fremdeles i et svært høyt tempo i sosiale medier.

Bare på Facebook er de fem tweetene likt over seks millioner ganger. Borepandas sak om henne er likt 23000 ganger på ett døgn.

Hver av meldingene hun postet på Twitter-profilen sin er likt mellom 12.000 og 5.000 ganger.

I etterkant av meldingene ble hun hyllet av tusenvis for hvordan hun la fram «huskelisten».

- Jeg så nettopp tweetsene dine. Forferdelig at det må fortelles, men for en brilliant måte å legge det fram på, skriver en i en kommentar.

Ahmed har fortalt at meldingene var et resultat av at det «klikket litt» for henne etter å ha sett noen skrive unnskyldende om voldtekt i sosiale medier.

I don't get how rape is so hard to understand for some men. But, if you put it like this, they get it: