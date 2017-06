Wonder Woman: Dette er dama vi har ventet på

ANNONSE

Wonder Woman - USA 2016

Regi: Patty Jenkins. Med Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright Penn, Lisa Kongsli Loven med flere

Når «Wonder Woman» starter med Gal Gadot som skrider i høye hæler inn i Louvre-museet i dagens Paris, tenkte jeg umiddelbart at dette blir nok en superheltfilm, som det går noen av på dusinet.

Men starten er egentlig bare et lite hint til hvordan «Wonder Woman» knyttes til resten av superheltuniverset. Heldigvis får vi i denne filmen levert historien om hvordan amasonen Diana entret vår verden fra Themyscira der amasonene lever i skjul etter at Zevs skjulte dem fra krigsguden Ares.

Og der første verdenskrig veves fint inn i historien om amasonen Diana.

«Wonder Woman» har, i motsetning til popcorn-filmen «The Mummy», en god historie, fortalt med tekstur og bravur. At det er den første superheltfilmen om en kvinnelig superhelt, som er regissert av en kvinne, er muligens synlig i hvordan portrettet av Wonder Woman fortelles, men Patty Jenkins er også en dame som forstår spesialeffekter, en god historie - og at det er ytterst viktig med glimt i øyet mellom han og henne, her mellom kaptein Steve Trevor og Diana.

Gal Gadot som superhelten er et funn. Den israelske supermodellen er rett og slett et vidunder å skue, men hun bringer også vidd, intelligens og sjarm til rollen. Hun er kanskje en fisk på land i vår virkelige verden, men det er ingen tvil noen gang at hun skal redde dagen.

Chris Pine er en sympatisk type, som bringer en hverdagslighet til spionen Steve Trevor. Og ikke minst er han fullstendig blottet for sjåvinisme, et forfriskende trekk. For når alt kommer til alt, så er «Wonder Woman» en superheltfilm som snakker mye til kvinner, men det er på ingen måte en kvinnefilm. Filmen er kanskje regissert av en kvinne, men den er skrevet av en mann.

Men plottet, dialogen og personene er intelligente nok til at undertegnede ser frem til å møte Wonder Woman igjen.