Zara Larsson om sin første date siden hun ble singel: - Fant ham på Instagram

ANNONSE

Zara Larsson kan virke eldre enn sine 19 år. Kvinnen, som er en av de mest spilte på Spotify, har klart kunststykket å bli en talskvinne for sin generasjon kvinner, samtidig som de litt eldre synes hun er et godt forbilde.

Inn i voldtektsdebatten



Ikke minst vakte hun oppsikt i fjor sommer da hun i sterke ordelag kritiserte menn som ikke hevet røsten etter at flere kvinner ble antastet og voldtatt på svenske festivaler.

Tidligere har den unge feministen også uttalt at om det ikke er sex på første date, så går jeg ikke på noe j**** date.

- Sex er ikke en så stor greie, og en helt naturlig del av et sunt forhold, sa hun da.

Kommer til Norge



Fredag gjester hun Fredrik Skavlan. 16. juni kommer hun til Norge for å spille på Bergenfest, mens hun inntar Ålesund 17. juni.

I november i fjor fortalte Zara Larsson at det var slutt mellom henne og hennes mangeårige kjæreste.

På Skavlan forteller hun at hun ikke selv så ofte går på date, men at hun har vært på date en gang etter at hun ble singel. Han fant hun på Instagram. Men det var ikke i Sverige.

I et klipp som NRK har lagt ut forteller hun også at det er moren som styrer pengene hennes. Og at hun føler hun har brukt noen av dem til noe bra.

- Jeg har kjøpt en leilighet til min farmor, forteller hun.

Oh rly? Et innlegg delt av Zara Larsson (@zaralarsson) søndag 22. Jan.. 2017 PST

SE FLERE VIDEOER FRA SKAVLAN HER