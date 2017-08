Ap kan gå mot det dårligste stortingsvalget på 16 år

Arbeiderpartiet er i fritt fall på målingene og kan gå mot det dårligste stortingsvalget siden 2001.

NETTAVISEN MENER: Arbeiderpartiet klarer ikke å fenge velgerne. Årsaken kan være partiets politikk, ledelsen eller evnen til å få ut budskapet - eller en kombinasjon.

Kun en gang etter krigen har Arbeiderpartiet fått under 30 prosent av stemmene, og det skjedde ved Jens Stoltenbergs valgnederlag i 2001.

Se tallene her: Forrige bunn var 24,3 prosent i 2001

På den siste målingen til NRK er partiet nede i 27,1 prosent, en nedgang på 5,9 prosent. Tendensen bekreftes av andre målinger som plasserer Arbeiderpartiet under 30 prosent. Hvis det blir resultatet, er det andre gang på 19 valg at partiet faller under den grensen.

Partileder Jonas Gahr Støre kan håpe på å bli statsminister ved rødgrønt flertall, men risikerer å få SV, Miljøpartiet De Grønne og Rødt på vippen. I verste fall gjør Arbeiderpartiet et dårlig valg og flertallet glipper. Da vil det komme en diskusjon om både partilederen og politikken.

Hvorfor sliter Jonas Gahr Støre? Arbeiderpartiet faller og faller på meningsmålingene. Fortsetter trenden, gjør partiet et elendig valg. Jonas Gahr Støre ble valgt til partileder i Arbeiderpartiet 14. juni 2014. I følge Pollofpolls.no, som gjengir et snitt av alle meningsmålingene, lå Arbeiderpartiet da på 34,2 prosents oppslutning. I dag - tre år senere - er partiet nede i 31,0 prosent.

En rekke kommentatorer ga Jonas Gahr Støre gode karakterer for partilederdebatten på NRK, men det er for tidlig å si om velgerne liker «nye» Jonas Gahr Støre som stadig avbryter statsministeren. Det er også godt mulig at man overdriver partilederens betydning, og undervurderer at politikken ikke fenger velgerne.

Fremgangen til Senterpartiet, SV, De Grønne og Rødt tyder på at mange velgere er uenige med regjeringen - men at de går til tydeligere partier med enkeltsaker.

Normalt vinner man ikke valg på å peke på hva motstanderne angivelig har gjort galt de fire siste årene, men på å skape begeistring og entusiasme for hva som skal skje de fire neste årene. De fleste velgerne ser at Norge går bra, at ledigheten synker, og at økonomien er på vei opp. På det feltet virker ikke svartmaling.

Å gå til valg med løfte om 15 milliarder kroner i økte skatter er også dristig.

Det Arbeiderpartiet mangler er en god fortelling om hvor mye bedre Norge skal bli med Jonas Gahr Støre som statsminister. Og uten den fortellingen går misfornøyde distriktsvelgere til Senterpartiet, miljøvelgerne til De Grønne og SV og Rødt deler velgerne som ønsker mindre ulikhet.

Det holder ikke for Arbeiderpartiet å forklare hvorfor regjeringen bør byttes ut, partiet må også forklare velgerne hvorfor de skal stemme på Arbeiderpartiet.

Nettavisen mener at Arbeiderpartiet har gjort en oppsiktsvekkende dårlig valgkamp så langt, basert på alle meningsmålingene. Partiet har ikke evnet å fortelle hvordan folk skal få det bedre de neste fire årene.

Hva mener du? Straffes Arbeiderpartiet for svartmaling, eller mangler partiet en klar politikk for fremtiden?