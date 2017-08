Arbeiderpartiet lærte ikke av skatteøkningene i Oslo

Arbeiderpartiets store feil i valgkampen er at de ikke lærte av feil strategi i Oslo.

NETTAVISEN MENER: De rødgrønne vant kommunevalget i Oslo på tross av forslaget om eiendomsskatt. Nå risikerer de å tape stortingsvalget på grunn av løfter om 15 milliarder i skatteskjerpelser.

Ferske meningsmålinger viser at Arbeiderpartiet lekker stemmer i alle retninger. Rundt 72.000 velgere har gått til Rødt, SV og Miljøpartiet De Grønne, ifølge en analyse av bakgrunnstall hos Pollofpolls.

Samtidig er lojaliteten til Arbeiderpartiet rekordlav.

Hvis man ser på gallupene, har oppslutningen falt fra 36,1 prosent i desember til 28,2 prosent på et gjennomsnitt av målingene nå.

Forslaget om å gå til valg på 15 milliarder kroner i økte skatter ble lansert i slutten av januar i år - omtrent samtidig som nedgangen for partiet begynte.

De rødgrønne gjorde et godt valg over hele landet i 2015, men vant knepent i Oslo. I hele landet økte Arbeiderpartiet fra 31,7 til 33,0 prosent, mens partiet falt fra 33,1 til 32,0 prosent i Oslo.

Medvirkende årsak til at Oslo gikk dårligere var beslutningen om å gå til valg på å innføre eiendomsskatt. Den advarselen ble neglisjert før valget, og i seiersgleden over 50,5 prosent av stemmene, overså mange rødgrønne at de ikke vant valget på grunn av eiendomsskatten, men på tross av den.

Hvis Jonas Gahr Støre vinner valget, kommer han til å bli avhengig av støtte fra partier som vil ha enda større skatteskjerpelser enn de 15 milliardene Arbeiderpartiet ønsker. Og mye av regningen vil gå til folk som tjener fra 600.000 kroner og oppover.

Arbeiderpartiets største problem er at deres klareste valgkampsak er noe negativt (15 milliarder i skatteskjerpelser), mens de andre partiene på rødgrønn side har vært tydeligere på hva de vil gjøre etter valget. Dermed går miljøstemmene til MDG, velgere som ønsker mer omfordeling går til Rødt og SV, og distriktsstemmene går til Senterpartiet.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at skattebetalingene øker - fra 497,3 milliarder til og med juli i fjor, til 508,2 milliarder samme periode i år. Bortsett fra Vest-Agder og Rogaland øker innbetalingene over hele landet.

Med 7.647 milliarder kroner i Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) er det rett og slett en stor pedagogisk oppgave å friste velgerne til urnene med behovet for å skjerpe skattene.

Nettavisen mener at Arbeiderpartiet ikke lærte av Oslo-valget, men gikk til valg på løfter om skatteskjerpelser. Av skade blir man klok, sies det. Men da må man evne å lære av sine feil.

