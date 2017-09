Arbeiderpartiet satset alt på feil kort og tapte valget

Med 27,7 prosent oppslutning gjør Arbeiderpartiet et av historiens svakeste valg.

NETTAVISEN MENER: Arbeiderpartiet gikk til valg med en strategi om å svartmale landets økonomiske situasjon, og for å øke skattene med 15 milliarder kroner. Det var to feilgrep som kostet partiet valgseieren.

Nåværende Ap-leder Jonas Gahr Støre var stabssjef for statsminister Jens Stoltenberg ved katastrofevalget i 2001. Den gang tapte Arbeiderpartiet makten etter å ha lagt seg inn mot sentrum - nøyaktig samme feilgrep som ser ut til å gi partiet et nytt elendig valgresultat.

Når 64 prosent av stemmene var talt opp, hadde partiet 529.000 stemmer eller 27,5 prosent. Hvis tendensen holde seg ut kvelden vil Arbeiderpartiet ha tapt nærmere 300.000 velgere i forhold til de gode galluptallene i vinter.

Fortsatt kan valgutfallet endre seg, og hvis både Venstre og Kristelig folkeparti faller under sperregrensen kan det fortsatt bli et rødgrønt flertall. Men det forandrer ikke at Arbeiderpartiet har gjort et meget dårlig valg.

Arbeiderpartiet har ført en valgkamp som har skuffet mange tradisjonelle Ap-velgere:

Der Arbeiderpartiet tidligere tok ansvar for nødvendige, men upopulære reformer valgte man nå populære reverseringer.



Der Arbeiderpartiet tidligere stod for visjoner og fremtidsvyer, stod partiet igjen med 15 milliarder i skatteskjerpelser.



Og partiet ble oppfattet som uklart på sentrale spørsmål som miljø, ulikhet og distriktsprofil. De stemmene gikk til småpartiene.



Jonas Gahr Støre må ta sin del av ansvaret for feilgrepene, og hans personlige skattesaker og formue ble til mediesaker som stod i veien for partiets kjernesaker. Det er en erkjennelse som vil gå inn i partiets evaluering av valgkampen.

I tillegg har den sittende statsministeren Erna Solberg vunnet folkets tillit, og blitt den foretrukne fremfor Jonas Gahr Støre. Solberg har fremstått som trygg og med selvtillit, mens Jonas Gahr Støre har vekslet mellom stempler som "tåkefyrste" og "Frekke-Jonas".

Etter alt å dømme vil Erna Solbergs regjering fortsette, med støtte fra sak til sak fra Venstre og Kristelig Folkeparti. Selv om Venstre og KrF er svekket, så vil de fortsatt sitte med kontrollen over regjeringens skjebne.

For venstresiden er valget en stor skuffelse så langt i kveld. Miljøpartiet De Grønne havner klart under sperregrensen, og sitter igjen med ett mandat. Også Rødt får bare ett mandat. SV gjør et godt valg, men ikke godt nok til å redde Arbeiderpartiet fra nederlag, tilsynelatende.

Nettavisen mener at valgresultatet må føre til en selvrensakelse i Arbeiderpartiet. Utfallet tyder på at partiet gikk til valg på feil program, med feil taktikk og - kanskje - feil statsministerkandidat.

Hva mener du? Kunne Arbeiderpartiet valgt en annen kurs og vunnet valget? Og hvordan tror du fremtiden blir for Jonas Gahr Støre?