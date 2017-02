Barnehageplassen må stå klar når barna fyller ett år

ANNONSE

NETTAVISEN MENER: Barn må få rett til barnehageplass den måneden de fyller ett år. Dagens regelverk er byråkratisk og lite tilpasset foreldrenes virkelighet.

Mange tusen foreldre rammes hvert eneste år av en stivbeint og byråkratisk regel som hindrer dem i få barnehageplass.

«Hvis barnet er født etter november 2016 vil barnet etter dagens regler ha rett til barnehageplass i neste års hovedopptak, det vil si i august 2018,» heter det eksempelvis på nettsidene til Oslo kommune.

Les mer: Når har du rett til barnehageplass?

Den tilfeldige datoen betyr svært mye for foreldrene:

Er barnet født før 31. november, får det barnehageplass året etter.

Er barnet født dagen etter, må foreldrene vente 8 måneder ekstra.

Loven om full barnehagedekning ble iverksatt i 2009, og fortsatt etter åtte år er regelverket ikke tilpasset virkeligheten. Foreldre får nemlig barn hele året, ikke bare når det passer de kommunale opptakene. Tallene varierer riktignok litt fra måned til måned, men stort sett fødes det rundt 4.500 barn i måneden i Norge.

Og siden de vordende mødre går på svangerskapskontroll, vet kommunene hvor mange barn som blir født i god tid på forhånd - og kan planlegge opptakene deretter.

Det er selvsagt mer bekvemt for kommuner og barnehagene å ha samordnede opptak. Men baksiden av medaljen er store problemer for yrkesaktive foreldre som ikke har barnepass i perioden etter at foreldrepermisjonen har gått ut - og før de har barnehageplass.

I våre naboland er regelverket tilpasset barna og foreldrene, ikke barnehagene og kommunebyråkratiet. I Sverige har alle barn rett på barnehageplass når de fyller ett år. Også i Finland må barnehageplassen stå klar når perioden med foreldrepenger er over.

I Danmark må plassen stå klar fra barna er et halvt år gamle.

Danmark har løpende opptak: - Dersom kommunen ikke oppfyller pasningsgarantien skal kommunen dekke bruttoutgifter til barnehageplass i en annen kommune, dekke utgifter til en plass i privat institusjon eller privat pass, eller gi tilskudd til foreldrene eller foresatte for å passe egne barn, går det frem av et forslag som nå er sendt på høring.

Les mer her: Høringsnotat om rett til barnehageplass for barn født i november

Det er på høy tid at Norge får på plass et løpende opptak som i Danmark, men slik er det på langt nær. I desember 2015 stod 5.900 barn som var født etter skjæringsdatoen i kø. Det er lett å forestille seg hvilke kriseløsninger foreldrene måtte bruke for å få dagliglivet til å gå opp med jobb og barnepass.

Regjeringen har tidligere utvidet retten til å gjelde barn født i september og oktober, og har bevilget rundt 740 millioner kroner til flere småbarnplasser i barnehagene. Nå kommer altså november etter.

Det er et skritt i riktig retning, men det er langt igjen til det naturlige - nemlig at alle barn får barnehageplass den datoen de fyller ett år.

Den private driveren Akasia Barnehage AS sier det enkelt og greit: - En av hovedutfordringene i Norge fremover vil være å mobilisere nok arbeidskraft. Det er derfor viktig å legge til rette for å styrke kvinners deltakelse og stilling i arbeidslivet. Full barnehagedekning, løpende barnehageopptak gjennom året, tredeling av foreldrepermisjonen og endring av arbeidstidsbestemmelser for å kunne tilrettelegge for nødvendig fleksibilitet i livets ulike faser er tiltak som er viktige i den sammenheng.

Nettavisen mener at Stortinget må skjære igjennom å vedta rett til barnehageplass fra den måneden barnet fyller ett år. Det er nok å se til Danmark for å finne en god modell.

Hva mener du? Er det fornuftig med store opptak til barnehagene, eller er det mer fornuftig at barnehagene tar opp barna etterhvert som de fyller ett år?