Belønnes med tillitsverv etter milliardsprekken

Dagens utnevnelser sender et klart signal om at i politikken stilles ingen til ansvar for milliardoverskridelser.

NETTAVISEN MENER: Høyre lar Olemic Thommessen fortsette som stortingspresident, mens Arbeiderpartiet utpeker Dag Terje Andersen til leder for kontroll- og konstitusjonskomitéen. Slik belønnes de etter å ha vært ansvarlig for milliardsprekk.

Utbyggingen på Stortinget er en økonomisk skandale.

Prosjektet ble satt igang av daværende stortingspresident Dag Terje Andersen (Arbeiderpartiet) med en antatt prislapp på 70 millioner kroner.

Syv år senere - under etterfølgeren Olemic Thomessen - ligger regningen an til å passere to milliarder kroner.



I melllomtiden bestemte man seg blant annet for å bygge en unødvendig tunnel på 250 meter under Oslo sentrum.



Årsaken er dårlig prosjektstyring under begge to, og et prosjekt som stadig svulmet opp uten kontroll. For det har både Stortingets administrasjon og presidentskap fått flengende kritikk fra Riksrevisjonen.

Kortversjonen er at skandalen ble igangsatt under Dag Terje Andersen og fullført under Olemic Thommessen. Dermed har verken Høyre eller Arbeiderpartiet noe å være stolte over i denne saken - selv om begge skylder på motparten.

I dag kommer nyheten om at milliardskandalen på ingen måte får konsekvenser for de hovedansvarlige. Høyre er innstilt på å la Olemic Thommessen fortsette som stortingspresident, mens Arbeiderpartiet angivelig har valgt Dag Terje Andersen som leder for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

MER TILLIT: Tidligere stortingspresident Dag Terje Andersen (Ap) blir angivelig leder for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Dermed fortsetter Olemic Thommessen med å lede presidentskapet - og beholder hovedansvaret for å lage Stortingets arbeidsplan, fastsette dagsorden, fordele saker og lede Stortingets møter. Stortingspresidenten er på nivå med statsministeren og høyesterettsjustituarius.

Som leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonkomité vil Dag Terje Andersen få ansvar for kontroll med regjeringen og forvaltningen gjennom vedtak som fattes i Stortinget. Komiteen har også ansvar for saker som kan ende med riksrett.

Signalet Stortinget sender ved disse utnevnelsene er at milliardskandalen i deres egen midte ikke får noen konsekvenser. Tvert imot virker det som om de ansvarlige belønnes med nye viktige tillitsverv. Det er lite sannsynlig at dette vil øke velgernes tillit til våre øverste folkevalgte.

Nettavisen mener at Stortingets sender svært uheldige signaler ved at milliardsprekken ikke får noen konsekvenser. Å belønne de ansvarlige med nye, viktige verv er en hån mot velgerne og skattebetalerne.

Hva mener du? Er det forståelig at de to erfarne politikerne får fortsette i viktige verv, eller burde milliardskandalen fått konsekvenser for de ansvarlige personene?

