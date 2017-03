Blir det borgerlig flertall, blir det borgerlig regjering

ANNONSE

NETTAVISEN MENER: Langspurten til stortingsvalget har begynt med at hvert parti flagger sin drøm om regjering etter valget. Men hverken Venstre eller SV vil få makt til å avgjøre den saken.

Politikkens «silly season» er årsmøtene, der hvert parti gjør sitt for å markere sine prinsippielle synspunkter:

SV vil bare inn i regjering hvis de får innfridd fem ufravikelige krav.

Senterpartiet vil inn i regjering, men vil ikke ha noen samarbeidsavtale.

Venstre vil ha Fremskrittspartiet ut av regjeringen.

Alt dette må tolkes som at partiene bruser med fjæra. Når stemmene er talt opp, blir det uansett valg mellom enten Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre som ny statsminister.

Blir det borgerlig flertall, vil Erna Solberg fortsette å regjere med Fremskrittspartiet. Enten med en formell samarbeidsavtale med Venstre og Kristelig folkeparti, eller uten. Det er utenkelig at Høyre kaster ut Frp og går inn i en borgerlig/sentrum-regjering.

De fire partilederne på borgerlige side: Siv Jensen, Erna Solberg, Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide.

På venstresiden virker det klart at Senterpartiet og Arbeiderpartiet går inn i regjering. Hvis de ikke får flertall, må de ha en form for forståelse med SV, og kanskje Rødt og Miljøpartiet De Grønne.

Det eneste som kan forandre dette er at politikkens gamle sentrum finner sammen - altså at Venstre, Kristelig folkeparti og Senterpartiet finner sammen. Men det vil sitte langt inne for noen av partiene å hoppe over midtstreken og gå inn i en flertallsregjering med Høyre eller Arbeiderpartiet.

Det er ennå nesten et halvt år til valget, og mye kan skje. Men akkurat nå er stillingen på Pollofpolls at Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum tilsammen har 81 mandater. For å få flertall til venstre må de ha støtte fra SV, mens hverken Rødt eller Miljøpartiet De Grønne har nok til å komme på vippen.

Dagens regjeringskoalisjon har 78 representanter inne, men det bildet vil forandre seg vesentlig hvis Venstre klatrer 0,1 prosentpoeng og kommer over sperregrensen. Da får de 84 representanter og mangler bare et mandat for å få borgerlig flertall.

Det sikreste spådommen er at det går mot et jevnt og spennende valg, og at enten Jonas Gahr Støre eller Erna Solberg blir statsminister. Det uavklarte spørsmålet på begge sider er om de må regjere uten et formelt flertall i Stortinget. Det er en reell mulighet for begge to.

