Bruker 230 milliarder kroner fra Oljefondet

Regjeringen fortsetter å sprøyte oljepenger inn i økonomien. Foreløpige tall tyder på en oljepengebruk på rundt 230 milliarder kroner.

NETTAVISEN MENER: Statsminister Erna Solberg holder seg marginalt under maksimalgrensen på 3,0 prosent av Oljefondet. Det indikerer at statsbudsjettet gjøres opp med rundt 230 milliarder oljekroner.

Finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg fortsetter å bruke tilnærmet så mye oljepenger som de kan. Dermed brukes milliarder av kroner på gode formål, og slik forsøker man å kjøpe seg unna problemer med Stortinget.

Nøkkeltallene i statsbudsjettet viser at regjeringen ser for seg kraftig vekst i norsk økonomi til neste år. Bruttonasjonalprodukt for fastlands-Norge øker fra 2,0 til 2,5 prosent, ifølge de offentliggjorte nøkkeltallene.

Hvis spådommene er riktige, går vi mot et godt år for de aller fleste. Sysselsettingen øker, og arbeidsledigheten faller. Og regjeringen mener at oljepengebruken heller ikke er overekspansiv for økonomien.

- Statsbudsjettet for 2018 innebærer nøytral finanspolitikk med en budsjettimpuls på under 0,1 prosent av brutto nasjonalprodukt for fastlands-Norge i 2018, går det frem av pressemeldingen.

NØKKELTALL: Denne tabellen viser hovedtall for norsk makroøkonomi for 2018.

Det betyr at oljepengebruken øker med rundt ti milliarder kroner, men Finansdepartementet anslår likevel at det ikke betyr vesentlig gass i økonomien.

Uttaksprosenten av Oljefondet blir likevel ikke redusert. Tvert imot brukte man 2,7 prosent av fondet i 2015, 2,9 prosent i 2017 og fortsetter med 2,9 prosent i 2018. Det betyr at antallet oljekroner øker så lenge Oljefondet stiger.

Pengebruken demonstrerer at handlingsregelen bør forandres. I dag er regelen at man skal holde seg under antatt realvekst i fondet - anslått til 3,0 prosent av fondets verdi ved årsskiftet - slik at man ikke forbruker av fondet. Det er smart, men ikke nok.

Handlingsregelen sikrer oss mot at politikerne tømmer fondet, men er et dårlig mål for hvor mye penger som bør gå inn i statsbudsjettet.

Problemet er pengebruken kan svinge voldsomt fra år til år i takt med svingninger på verdens børser. Akkurat nå er Oljefondet på 7.973 milliarder kroner, men det kan svinge med hundrevis av milliarder kroner nesten fra dag til dag.

Hvis verdien fortsetter som i dag til inngangen av 2018, tilsvarer 2,9 prosent en oljepengebruk på 231,2 milliarder kroner - eller rundt 10 milliarder mer enn i år.

Flere økonomer tar nå til orde for å «glatte» grensen for oljepengebruken ved å utjevne svingninger i fondets verdi - for eksempel ved å se på et gjennomsnitt de siste årene - og ikke verdien på en enkelt dag.

Nettavisen mener at nær 10 milliarder kroner i økt oljepengebruk er helt i grenseland for hva handlingsregelen tillater. Finansminister Siv Jensen og statsmininister Erna Solberg fortsetter å kjøpe seg ut av problemer med Stortinget.

Hva mener du? Er en oljepengebruk på 231 milliarder kroner forsvarlig eller uforsvarlig?

