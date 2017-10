Byrådet ga Boligbygg frie hender til milliardkjøp

Så sent som i mai fikk Boligbygg frie hender til å gjennomføre boligkjøp i milliardklassen.

NETTAVISEN MENER: Titalls millioner kroner kan være tapt etter tvilsomme boligkjøp i det kommunale foretaket Boligbygg Oslo KF. Nå viser det seg at foretaket fikk fritt spillerom av Byrådet.

Den offisielle informasjonen er fortsatt sparsommelig om hva som egentlig har skjedd i Boligbygg, og hvordan saken skal undersøkes.

Både Nettavisen og Dagens Næringsliv har avslørt handler der mellommenn tjente millionbeløp på å kjøpe leiligheter og selge dem rett videre til kommunen uten budrunder.

HANDLINGSROM: Byrådet ønsker at Boligbygg skal ha handlingsrom og fleksibilitet i det planlagte milliardkjøpet av kommunale boliger.

Nå viser det seg at Byrådet ikke ønsket å gi klare føringer heller: - Det er ikke hensiktsmessig å utforme prinsipper som detaljregulerer prosessen for fremskaffelse av nye kommunalt eide boliger. Boligbygg Oslo KF må ha handlingsrom og fleksibilitet i fremskaffelsen av nye boliger, heter det i forslaget til Bystyret fra byrådsleder Raymond Johansen og byråd Inga Marte Thorkildsen.

Boligbygg skulle etter planen kjøpe boliger for 2,7 milliarder kroner, men nå er kjøpene satt på pause inntil videre. Det kommer etter avsløringer om at Boligbygg lot være å bruke sin forkjøpsrett på å kjøpe bygårder billig, og heller kjøpte dem dyrere av mellommenn.

I dag ble det kjent at Økokrim har pågrepet en person, siktet for grov utroskap i etterforskningen av Boligbygg. Pågripelsen skal ha kommet etter en anmeldelse fra Boligbygg.

I tillegg til Økokrim og Skattekrim er også revisjonsselskapet BDO koblet inn i saken. I tillegg skal styret i Boligbygg Oslo KF ha engasjert eksterne granskere. Etter alt å dømme vil også kommunerevisjonen inn i saken.

Advokat Stig L. Bech, Advokatfirmaet BAHR, er ny styreformann i Boligbygg Oslo KF.

Styreleder Jon-Erik Nielsen er byttet ut med partner Stig L. Bech i Advokatfirmaet BAHR, ifølge byråd Geir Lippestad for «å sikre objektivitet og tilstrekkelig kompetanse i en krevende periode».

Foreløpig er det uvisst om kommunen har tapt titalls millioner kroner på grunn av dårlige rutiner og mangelfull styring, eller om det handler om kriminelle forhold.

Med så store beløp som det er snakk om, er det et rimelig krav at kommunens ledelse kommer ut med informasjon om hva som har skjedd, og hvordan man vil undersøke forholdene.

Nettavisen har tidligere tatt til orde for at en slik gransking må skje eksternt og at den må være engasjert av kommunen som eier, og ikke av selskapet selv. Foreløpig har ikke det skjedd, så langt vi har fått opplyst. Saken er ennå ikke behandlet av kontrollutvalget.

At milliontapene i Boligbygg Oslo KF får politiske etterspill, synes åpenbart. Selskapet har hatt romslige rammer, og det er til syvende og sist et politisk ansvar.

Nettavisen mener at den politiske ledelsen i Oslo kommune må tydeligere på banen med informasjon om hva som har skjedd i Boligbygg, og hva man vil gjøre med styringen fremover.

