De Grønnes politikk betyr ledighet og mindre velferd

Miljøpartiet De Grønne har gjort det bra i valgkampen fordi få tar dem på alvor.

NETTAVISEN MENER: Miljøpartiet De Grønne vil legge ned oljevirksomheten og innføre kortere arbeidstid. Resultatet ville blitt både høy arbeidsledighet, mindre forbruk og dårligere velferd.

Miljøpartiet De Grønne er idealister, og enkelte poster i partiprogrammet er ren utopi. For eksempel skal reisetiden med tog fra Oslo til Trondheim ned til fire timer i 2025, og partiet vil fase ut salg av nye fossile personbiler innen 2020.

Begge deler er umulig hvis de ikke skal innføre et grønt diktatur, og hoppe bukk over arealplaner og lokaldemokrati. Ansatte i stat og kommuner skal altså tvinges til å spise salat, om de vil det eller ei.

Programmet har også en del kuriøse poster, som at offentlige kantiner minst en gang i uken kun skal servere vegetarmat.

Når De Grønne ikke får hardere medfart, må det skyldes at man ikke tar programmet alvorlig. Gjør man det, er konklusjonen at deres økonomiske politikk vil ramme mange knallhardt:

Stanse nye olje og gassfelt på norsk sokkel

Fase ut petroleumsnæringen på 15 år.

I mange fylker er andelen sysselsatte i petroleumsrelatert virksomhet høy. I disse fylkene vil Miljøpartiet De Grønnes politikk ramme hardt.

Som de selv skriver i programmet: - Omstilling bort fra petroleumsindustrien kommer til å kreve store investeringer, som begrenser det økonomiske handlingsrommet. De Grønne vil i neste stortingsperiode prioritere grønn omstilling fremfor store utvidelser av velferdsstaten.

Det er forsiktig formulert. Dersom Norge virkelig skal legge ned oljeindustrien, betyr det kraftige kutt i offentlige tjenester.

Haken er at disse tiltakene vil ramme Norge brutalt økonomisk. Oljevirksomheten har plassert nordmenn helt på topp internasjonalt i BNP per inbygger (kjøpekraftsjustert).

Oljeindustrien er ti ganger mer lønnsom per sysselsatt enn i Fastlands-Norge, viser tall i Perspektivmeldingen. Selv om oljeprisen går opp og ned, så har staten normalt årlige inntekter på rundt 300 milliarder kroner fra petroleumssektoren.

Statens oljeinntekter varierer med oljeprisen, men ligger i snitt på rundt 300 milliarder kroner i året.

Statens del av petroleumsformuen anslås i Perspektivmeldingen til 4.000 milliarder kroner

Foreløpig er det lite som tyder på at verden vil klare seg uten olje. Tvert imot øker etterspørselen fra år til år, og man vil trenge stadig nye utbygginger for å erstatte felt som tømmes.

Disse kurvene viser at etterspørselen etter olje har økt kraftig de siste femten årene, og at det kommer til å fortsette de neste 25 årene.

Miljøpartiet De Grønne vil altså trekke Norge ut av vår uten sammenligning mest lønnsomme næring. Det vil få store konsekvenser for offentlige velferdstjenester, ansatte i stat og kommuner, og alle andre som har arbeidsplasser rettet mot olje- og gassindustrien.

Oljefondet nærmer seg 8.000 milliarder kroner. Miljøpartiet De Grønne vil flytte penger til grønn infrastruktur og satse mer i u-land.

I tillegg til å avvikle oljeindustrien, vil Miljøpartiet De Grønne gjør andre forandringer som også rammer økonomisk.

Statoil skal ut av fossil energiproduksjon, og omdannes til et fornybarselskap.



Oljefondet skal inn i fornybar energi og utviklingsland.

Å gamble med Statens pensjonsfond utland (Oljefondet), er potensielt farlig og negativt for fremtidens pensjonister.

Det beste med Miljøpartiet De Grønne er at de er åpne på at den grønne omstillingen vil koste. Men det krever at man leser programmet. Der står det for eksempel at skatten skal opp på høye inntekter og at partiet vil avvikle rentefradraget for folk med boliglån.

- De Grønne vil skape et arbeidsliv med en sunn balanse mellom arbeid og fritid, der vi deler mer på arbeidet ved å redusere arbeidstiden, heter det i programmet.

- Selv om det legges godt til rette for deltakelse i arbeidslivet, så må vi erkjenne at lønnet arbeid ikke alltid er det beste alternativet.

Det siste er en åpenbar konsekvens av at vi fjerner vår mest lønnsomme virksomhet, kutter arbeidstiden til 30 timer og får dårligere råd til å kjøpe produkter og tjenester.

Nettavisen mener at politikken til Miljøpartiet De Grønne vil skape høyere arbeidsledighet og mindre penger til privat og offentlig velferd. Et radikalt grønt skifte kommer ikke gratis.

