Den politiske ulvejakten er både uansvarlig og lettvint

ANNONSE

NETTAVISEN MENER: Stortinget har vedtatt lover og internasjonale forpliktelser om å bevare ulv i Norge. Nå forsøker Senterpartiet å straffe statsråden for å følge loven de selv har vedtatt.

Mange rovdyr er truet over hele verden, og derfor har Norge og mange andre land inngått internasjonale avtaler for å verne truete arter.

I tillegg har Stortinget vedtatt naturmangfoldsloven, etter forslag fra Senterpartiets egen statsråd, daværende miljøvernminister Rakel Surlien.

Les også: Senterpartiets minister vedtok fredningen av ulv

Kort fortalt krever naturmangfoldsloven at skadepotensialet må være stort og alvorlig for å kunne felle ulv. De internasjonale forpliktelsene Stortinget har inngått etter Bernkonvensjonen sier at felling kun kan skje når det ikke truer bestanden av ulv.

Norges fremste juridiske ekspertise - Justisdepartementets lovavdeling - konkluderer entydig: «Det materialet som er stilt til Lovavdelingens disposisjon, gir ikke grunnlag for å konstatere at vilkårene for felling av ulv er oppfylt i de aktuelle tilfellene».

At enkelte i distrikts-Norge likevel vil felle ulv, er greit nok. Men Stortinget kan ikke la seg drive av følelser og populisme, og forsøke å tvinge en statsråd til å bryte lover de selv har vedtatt. Det får være visse grenser for politiske værhaner.

Venstres stortingsrepresentant Ole Elvestuen sa det enkelt og greit på Politisk kvarter på NRK: - Det som er det oppsiktsvekkende uansvarlige her er at vi har et stortingsflertall som forsøker å pålegge en statsråd å bryte loven.

Grunnproblemet i ulvesaken er at Stortinget forsøker både å verne og felle ulv, slik Senterpartiets nåværende og tidligere politikere er på kollisjonskurs med seg selv.

Statsråd Vidar Helgesen, Høyre, prøver etter beste å evne å styre etter signalene fra de politiske værhanene på Stortinget.

Det er vanskelig å ri mange hester samtidig, og for lettvint å skylde på statsråd Vidar Helgesen som etter beste evne forsøker å etterkomme de motstridende signalene fra Stortinget.

I det ene øyeblikket lager de lover og forplikter seg internasjonalt til å bevare den truede ulvestammen - i neste øyeblikk hører de på sinte bønder i innlands-Norge og vil på ulvejakt. Og når det ikke går i hop, krever de at statsråden jukser og trikser med lovtolkningen i strid med Justisdepartementets lovavdeling.

I dag behandler Stortinget forslaget om å endre naturmangfoldsloven, og flertallsforslaget gjør ikke stort annet enn å videreføre uklarheten. Derfor støttes det både av regjeringspartiene og opposisjonen.

Et forslag om mistillit mot statsråd Vidar Helgesen ender selvsagt som et slag i luften, og må tolkes som et rent publikumsfrieri - eller ren populisme, om man vil.

Nettavisen mener at ulvesaken bidrar til politikerforrakt, fordi flertallet på Stortinget forsøker å ri mange hester samtidig. Dersom man ønsker å utrydde ulv, så får man endre loven og bryte internasjonale avtaler.

Hva mener du? Har statsråd Vidar Helgesen ansvar for ulveuklarheten, eller er problemet Stortinget som både vil verne og frede ulv samtidig?