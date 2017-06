Dette er gode nyheter for alle som snart skal på ferie

ANNONSE

NETTAVISEN MENER: Før eller siden vil Norges Bank sette opp styringsrenten. Men etter dagens rentemøte er det ingen grunn til å holde pusten mens man venter.

Norges Bank tror at styringsrenten vil ligge på 0,5 prosent både i år og til neste år, men at den øker gradvis fra 2019.

Sentralbanksjef Øystein Olsen spår at renten vil ligge stille den nærmeste tiden, men at den kanskje vil løfte seg til et litt høyere nivå tidligere enn før antatt.

Dette budskapet sjokkerte knapt noen, selv om kronen styrket seg på utsiktene. Nå tror markedet at rentebunnen er nådd - men det betyr ikke at renteoppgangen har startet.

Inntrykket fra det enstemmige hovedstyret er at sommersolen skinner over norsk økonomi: - Etter flere år med svak utvikling i norsk økonomi har veksten tatt seg opp. Lave renter, bedret konkurranseevne og ekspansiv finanspolitikk bidrar til økt aktivitet, skriver hovedstyret.

Les mer: Hovedstyrets vurdering

Kronen styrket seg etter rentemøtet fordi investorene nå regner et rentekutt som svært usannsynlig.

Forskjellen mellom de stiplede linjene viser at Norges Bank tror renteoppgangen vil starte litt tidligere - men flate ut fortere. Dessuten viser de blå feltene at banken nå mener et rentekutt er svært usannsynlig.

Dagens rentemøte betyr at ferien blir litt billigere (kronen styrket seg fem øre mot euroen), mens lånerenten forblir omtrent som i dag i lang tid fremover. For folk flest er det gode nyheter, og det minste mindre usikkerhet om fremtiden.

Du kan lese mer her: Pengepolitisk rapport

Rapporten fra Norges Bank er godt nytt for alle som snart skal på ferie, og som er urolige over egen og arbeidsgiverens økonomi fremover. Stort sett er det blå himmel, og sentralbanken råder politikerne til å fortsette å stimulere økonomien.

Nettavisen mener at Norges Bank gir et positivt bilde for norsk økonomi. Stabilitet og lite dramatikk er hovedinntrykket - og det er godt nytt for alle som snart skal på ferie.

Hva mener du? Har du inntrykk av at norsk økonomi er i bedring, eller ser du mørke skyer på himmelen?