Donald Trump risikerer pinlig tap på «Trumpcare»

ANNONSE

NETTAVISEN MENER: En viktig sak for Donald Trump i presidentvalgkampen var å fjerne helseforsikringen «Obamacare». Nå kan Kongressen stanse Trumps prestisjeprosjekt.

Under tre måneder inn i Donald Trumps første presidentperiode smuldrer flertallet i Kongressen for hans kanskje viktigste prestisjeprosjekt.

Både Trumps velgere og andre republikanske politikere har vært innbitt opptatt av å fjerne den obligatoriske helseforsikringen som ble vedtatt under Barack Obama. Argumenten var at den er dyr, og at staten ikke bør tvinge noen til å kjøpe helseforsikring.

Donald Trumps plan er en billigere og utvannet versjon av det presidenten på Twitter kalte «komplett og total katastrofe».

Our wonderful new Healthcare Bill is now out for review and negotiation. ObamaCare is a complete and total disaster - is imploding fast! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. mars 2017

Problemet er at Donald Trumps forslag gjøre at 24 millioner amerikanere mister helseforsikring, og den konsekvensen får stadig flere republikanske politikere til å vende ryggen til «Trumpcare».

Republikanerne tåler bare 22 avhoppere når saken skal opp i Representantenes hus torsdag kveld, men tross trusler og løfter fra presidenten har minst 25 republikanske representanter sagt at de vil stemme ned Donald Trumps plan.

Dermed kan den nyvalgte presidenten gå på sitt største politiske nederlag, i en sak hvor han har fått sine egne mot seg. Det er illevarslende for Donald Trumps evne til å drive politikk og lose forslag gjennom Kongressen.

Les mer på Washington Post: Republikansk helseplan står på vippen fordi konservative krever endringer

Republikanerne misliker Trumpcare av to motstridende grunner. Høyresiden mener den er Obamacare «light», mens de mer moderate er kritisk til at så mange fattige risikerer å falle helt utenom helseforsikring.

Fortsatt er det tid for Donald Trump til å moderere forslaget og samle et flertall, men det blir ikke lett. Og utfallet blir en test på hans evne til å samle republikanerne bak sine forslag i Kongressen.

Men Trump har også andre problemer. Den siste gallupen fra Quinnipiac University viser at hans tilhengerskare forvitrer. Bare 43 prosent av amerikanske menn liker jobben han gjør - mot 47 prosent for fjorten dager siden. Et klart flertall av kvinnene (60 prosent) mener han gjør en dårlig jobb.

Et annet problem er at selv støtten blant republikanske velgere synker, men fra et høyt utgangspunkt. To uker siden hadde han støtte fra 91 prosent av registrerte republikanske velgere, nå er oppslutningen ti prosent lavere.

Fallende oppslutning kan i neste omgang true støtten i Kongressen. Det er bare 19 måneder til neste mellomvalg, og for mange republikanske representanter blir det en tøff avveining om de tjener eller taper på å være for nært assosiert med Donald Trump.

- Mange av dere vil tape setene deres i 2018 hvis dere ikke får gjort denne jobben, var oppfordringen Donald Trump ga dem foran Obamacare-avstemningen.

Problemet er at minst 25 av dem tenker nøyaktig motsatt - nemlig at de vil tjene mer på å stemme ned Donald Trumps forslag. Derfor er kveldens avstemning den viktigste testen på om USAs president vil få gjennomslag eller om han vil bli en såkalt lame duck.

Nettavisen mener at den viktigste testen for Donald Trumps presidentskap er evnen til å få vedtak igjennom i Kongressen. Taper han på Obamacare, er det et viktig politisk nederlag.

Hva mener du? Blir Donald Trump en god president som får mye igjennom, eller vil han få store problemer med å skaffe flertall?