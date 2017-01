Donald Trump straffer alle i sin naive kamp mot terror

NETTAVISEN MENER: Beslutningen om å nekte alle innbyggere fra syv land innreise til USA virker impulsiv og naiv. Erfaringen etter en uke er at man bør ta Donald Trump både bokstavelig og alvorlig.

Rundt en fjerdedel av verdens befolkning er muslimer, og det er anslått at mellom 1,3 og 1,7 millliarder mennesker bekjenner seg til religionen.

Derfor var det mange som tok det med en klype salt da Donald Trump i desember 2015 krevde en total stans i muslimers rett til å reise til USA.

Å nekte noen adgang bare basert på deres tro var så ekstremt at mange ikke tok det bokstavelig. Siden man ikke kan se på en person om vedkommende er muslim eller ei, ville et forbud neppe la seg gjennomføre.

«Kritikerne tar Donald Trump bokstavelig, men ikke alvorlig. Mens tilhengerne tar Donald Trump alvorlig, men ikke bokstavelig», ble en utbredt analyse. Mange ventet at USAs president ville bli en annen enn kandidaten Donald Trump.

Etter en uke er det dessverre grunn til å ta Donald Trump både alvorlig og bokstavelig. Det brått innførte forbudet mot å slippe inn innbyggere fra syv land er så ekstremt og naivt at selv Donald Trumps tilhengere har problemer med å forsvare det.

USAs president er nøye med å understreke at det nye innreiseforbudet ikke er rettet mot muslimer: - Dette handler ikke om religion, det handler om terror og om å bevare landet som tryggt. Det er mer enn 40 ulike land med overvekt av muslimer som ikke er berørt av denne ordren, skriver han i en uttalelse.

Les den her: President Donald Trumps søndagsuttalelse

As your President, I have no higher duty than to protect the lives of the American people. pic.twitter.com/o7YNUNwb8f