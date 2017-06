E18-motstanderne blir fullstendig overkjørt

ANNONSE

NETTAVISEN MENER: Arbeiderpartiet støtter regjeringen og sørger for at E18 bygges ut i ett byggetrinn. Det er en seier for fornuften.

Ifølge Asker og Bærum Budstikke er det flertall i Arbeiderpartiets stortingsgruppe for å bygge ut E18 fra Oslo til Ramstadsletta i Bærum i en omgang.

Dette betyr et fullstendig nederlag for Byrådet i Oslo, med byrådsleder Raymond Johansen og Miljøpartiet De Grønnes miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg i spissen.

- Å bygge ny E18 helt frem til Ramstadsletta i første byggetrinn er i tråd med hva Arbeiderpartiet har ment hele tiden. Nye faglige vurderinger har kommet, og de tilsier at dette er den riktige måten å gjøre det på, sier Aps stortingsrepresentant Åsmund Aukrust til Asker og Bærum Budstikke.

Gruppeleder for Oslo Høyres bystyregruppe, Eirik Lae Solberg, er også strålende fornøyd: - Når Ap på Stortinget har bestemt seg for å støtte en sammenhengende utbygging av E18 har byrådet i Oslo med Raymond Johansen og Lan Marie Berg i spissen tapt på alle punkter, sier Lae Solberg til Nettavisen.

Stortingets gjennomskjæring avslører at det var feilinformasjon da Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne i Oslo fremstilte det som om de hadde stanset full utbygging.

Tvert imot viste den underskrevne avtalen at Oslo-partiene hadde akseptert at hele E18 Vestkorridoren fra Oslo gjennom Asker og Bærum til Buskerud skal bygges ut.

Oslos miljøbyråd skrev under på dokumentet, der det det fremgår at starten er første etappe på hele strekningen fra Lysaker til Drengsrud - eller i praksis fra Oslo til Buskerud.

Halmstrået var en byggepause mellom delene, men nå ligger det an til at Arbeiderpartiet gir flertall på Stortinget for at det ikke blir en byggepause midt i Høvik-tunnelen.

Saken har åpenbart vært vanskelig for Arbeiderpartiet på Stortinget, som ble dratt mellom partilagene i Akershus og Oslo. Men nå skal altså flertallet ha falt ned på den beste løsningen for landet, og de fortjener ros for å skjære igjennom og sikre flertall for fornuften. Dette flertallet vil også bestå etter valget.

- Det er godt nytt for alle som ønsker en egen busstrase og en skikkelig sykkelvei inn mot Oslo. Jeg er glad for at Ap sentralt ikke har satt Ap/MDG-byrådets prestisje foran hensynet til miljøet og lokalbefolkningen langs E18, sier Høyres Eirik Lae Solberg.

Byrådet i Oslo fortjener nederlaget fordi de har nektet å ta inn over seg at folk utenfor Oslo har behov for en fleksibel transport til - og igjennom - hovedstaden. Men fortsatt står de på en fiks idé om at E18 skal bli en gate med bypreg når den krysser kommunegrensen til Oslo.

Byrådsleder Raymond Johansen og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg har fortsatt makt til å lage en flaskehals og skape enorme køer inn til hovedstaden. Den steile holdningen vil falle når det blir et nytt politisk flertall i Oslo.

Nettavisen mener at Oslo har store økonomiske fordeler landets hovedstad, men også noen ulemper. Som et nasjonalt senter må byen akseptere at folk kan reise hurtig til - og igjennom -byen med bil.