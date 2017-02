Eiendomsskatten blir dobbelt så høy som i fjor

ANNONSE

NETTAVISEN MENER: Det rødgrønne byrådet leverer som lovet, og henter inn 530 millioner kroner i eiendomsskatt i år - rundt dobbelt så mye som i fjor. Og de kan doble skatten enda en gang hvis de vil.

De rødgrønne partiene holdt på å tape valget i Oslo kommune i 2015 på grunn av den upopulære eiendomsskatten.

Nå holder de sine valgløfter, og i disse dager får alle husstandene i hovedstaden melding om hvor mye skatten blir i år. Både eiendomsverdiene og skattesatsen forklarer hvorfor regningen øker fra 266 til 530 millioner kroner for boligeierne.

Fra i fjor til i år ble skattesatsen økt fra to til tre promille av skattemessig boligverdi. I snitt øker regningen for boligeierne med 56 prosent fra i fjor, og verre kan det bli: Lov om eiendomsskatt åpner for at kommunene kan ta syv promille.

Det betyr i så fall en økning på 133 prosent, eller godt over det dobbelte av det som blir årets regning.

2015: 0 kroner i eiendomsskatt

2016: 4.781 kroner i gjennomsnitt

2017: 7.560 kroner i gjennomsnitt

Maksimalt: 17.640 kroner i gjennomsnitt

Foreløpig har de rødgrønne lovet å holde satsen på tre promille frem til neste valg: – Vi ble valgt på en byrådserklæring hvor vi gjorde det klart hva slags eiendomsskatt vi ønsket å innføre. og den ligger fast i hele perioden. Så får vi se hva som skjer etter valget i 2019, sier byrådssekretær Vegard Andersen (Ap) til Aftenposten.

Høyre vil fjerne hele eiendomsskatten: – Eiendomsskatten bør fjernes. Det er dyrt nok å bo i Oslo fra før, sier Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg til avisen.

Eiendomsskatten får bein å gå på, enten det går til kommunale overtak av private sykehjem, sponsing av el-sykler eller andre formål.

Sent i fjor høst bevilget Oslo kommune bedre pensjonsordninger, og bare den regelen koster 303 millioner kroner ekstra i året.

Les mer: Økonomiske konsekvenser av nye pensjonsvedtekter

Oslo er ikke alene om å innføre eiendomsskatt. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 239 norske kommuner har innført skatten i hele kommunen, og at den innbrakte totalt 5,4 milliarder kroner fra eiere av boliger og fritidseiendommer.

Med Oslo kommune passerte norske kommuner trolig seks milliarder kroner i eiendomsskatt på boliger og fritdseiendommer i fjor. Og veksten ser ut til bare å fortsette.

Så lenge politikerne finner nye formål å bruke penger på, vil det være press for å innføre nye skatter. Fra 2012 til 2016 økte kommunenes utgifter fra 421 til 500 milliarder kroner, og godt over halvparten går til lønninger.

Nettavisen mener at hvis ikke politikerne evner å kutte kostnader, er det en nøktern spådom at eiendomsskattene vil øke jevnt og trutt, til alle boliger i Norge beskattes med syv promille. Det blir en økonomisk bakrus for mange.

Hva mener du? Er du for eller mot eiendomsskatt i din kommune?