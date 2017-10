Eksterne granskere må endevende Boligbygg

Oslo kommune har tapt titalls millioner kroner på boligkjøp fra konkursryttere.

NETTAVISEN MENER: Da Nettavisen tidlig i høst begynte å nøste opp i boligkjøpene til Boligbygg Oslo KF stusset vi over at mellommenn tjente millionbeløp på å selge til kommunen. Noe er alvorlig galt og må granskes.

«På én uke økte prisen på en leilighet med over 1,1 millioner kroner», var innledningen til den første artikkelen vi hadde om saken.

I sak etter sak så vi det samme mønsteret: En mellommann kjøper en bolig eller leiegård i markedet, og snur seg rundt og selger videre til Boligbygg Oslo med millionfortjeneste nærmest på dagen.

BØR GRANSKES: Styreleder Jan-Erik Nielsen (t.v) og direktør Jon Carlsen i Boligbygg Oslo KF må finne seg i ekstern granskning.

Sentralt står den svenske eiendomsutvikleren Carl Thomas Andersson, som Oslo Boligbygg den gang sa de hadde en «profesjonell relasjon til».

Siden har det ballet på seg:

Fredag i forrige uke gjennomførte Skattekrim en razzia mot involverte i saken. Det kom dagen før Dagens Næringsliv i en bred artikkel avslørte enda flere tvilsomme forhold i kommunens boligkjøp.

DN hevder at Carl Thomas Andersson har hatt et samarbeid med eiendomsinvestor og konkursgjenganger Øyvind Hornæss, og at de har tjent 40 millioner kroner på å selge eiendommer for 222 millioner kroner til kommunen.

BOLIGBYGG: Ansvarlig byråd Geir Lippestad (Ap) og direktør Jon Carlsen.

Tirsdag i denne uken besluttet Oslo kommune å avbryte alle nye kjøp i det kommunale foretaket.

Det er kommunalråd Geir Lippestad (Ap) som har det politiske ansvaret for Boligbygg, og han har mottatt informasjon om at Oslo Boligbygg KF har besluttet granskning av seg selv.

Fremskrittspartiet krever at kommunerevisjonen og kontrollutvalget må inn i granskingen, og det støtter Geir Lippestad.

Boligbygg eier og driver rundt 11.000 boliger i Oslo - som «et sosialt virkemiddel for å fremskaffe boliger til målgrupper kommunen til enhver tid ønsker å tilgodese med kommunale boliger».

Byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen (SV), representerer mange av brukerne av de kommunale boligene, og Boligbygg Oslo KF er en sentral brikke i kommunens arbeid for vanskeligstilte.

FØRSTE SPADETAK: Byråd Inga Marte Thorkildsen (t.v) tar første spadetak i et nytt prosjekt i regi av Boligbygg Oslo KF. Direktør Jon Carlsen til høyre.

Boligbygg Oslo skal etter planen kjøpe boliger for 873 millioner kroner til neste år. Summen er så store og de tvilsomme forholdene så alvorlige at det rett og slett ikke er bra nok at det er Oslo Boligbygg selv som har regien på granskingen - selv om de engasjerer eksterne granskere.

Avsløringene er alvorlige fordi de etterlater et inntrykk av lemfeldighet med kommunens penger. Det har konsekvenser for kommunens øvrige tjenester, men også for leietakerne av de kommunale boligene.

Oslo kommune bør som eier demonstrere at granskingen er fri og uavhengig, og at den skjer på oppdrag fra dem og ikke foretaket selv. Så alvorlige er forholdene som nå er avslørt.

FORMELT ANSVARLIG: Direktør Jon Carlsen i Boligbygg Oslo KF forvalter milliardverdier på vegne av Oslos innbyggere. Han har det formelle ansvaret for at foretaket har god kontroll med millionkjøpene.

Fortsatt er det uklart hvorfor Boligbygg Oslo lot være å kjøpe boligene billigere direkte fra den opprinnelige selgeren, og i stedet kjøpte dyrt fra en mellommann. I beste fall er det kriminelt dumt, i verste fall kriminelt.

Informasjonen fra Boligbygg er lite tillitsvekkende. I en sparsommelig pressemelding skriver de at de har engasjert revisjonsselskapet BDO for å se på rutiner ved kjøp av boliger direkte fra selger uten annonsering.

- Denne undersøkelsen indikerer at det er behov for å styrke rutinene ytterligere når det gjelder loggføring, dokumentasjon og risikovurdering, heter det, og utover det vil ikke Boligbygg kommentere saken.

For et foretak som forvalter milliardverdier på vegne av Oslos innbyggere er dette for svakt. Kortene må på bordet og informasjonen må frem i lyset. Byråd Geir Lippestad bør øyeblikkelig engasjere og sette inn eksterne granskere på oppdrag fra eierne, ikke foretaket selv.

Nettavisen mener at Boligbygg Oslo KF åpenbart har hatt for svake rutiner ved kjøp av boliger, slik at mellommenn har tjent millionbeløp på noen dager. Nå må Byrådet vise handlekraft og sette inn tilstrekkelige ressurser for å få alle kort på bordet.

Hva mener du? Bør Oslo kommune kjøpe boliger utenfor det åpne markedet, og hva kan de gjøre for å stramme inn rutinene?

