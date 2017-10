Endelig første kvinnelige utenriksminister på plass

Etter 37 menn er det på tide med en kvinnelig utenriksminister, og Ine Eriksen Søreide mottar mange lovord.

NETTAVISEN MENER: Det er en solid politiker som nå utnevnes til utenriksminister. Ellers er dagens utnevnelser solide, men i påvente av om Venstre skal inn i regjeringen eller ikke.

På sjakkspråket kan dagens regjeringsskifter betegnes som en kort rokade, der noen brikker bytter plass i ett trekk:

Ine Eriksen Søreide går fra Forsvarsdepartementet til Utenriksdepartementet.



EU-minister Frank Bakke-Jensen overtar som forsvarsminister.



Statssekretær Marit Berger Røsland blir ny EU/EØS-minister.



Samtlige er erfarne Høyre-politikere, og endringene utløses av at Børge Brende går av for å bli sjef for World Economic Forum i Davos.

Det mest historisk oppsiktsvekkende er at 41-årige Ine Eriksen Søreide bryter rekken av (stort sett) middelaldrende menn som har ledet Utenriksdepartementet siden 1905. Det er på høy tid, og det er ingen som kan hevde at hun er ukvalifisiert.

Eriksen Søreide er utdannet jurist, har Forsvarets Høyskole og var leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité i perioden 2009-2013.

Politisk er det vanskelig å se noe kursendring i de nye utnevnelsene. Statsminister Erna Solberg måtte erstatte Børge Brende, og da var Ine Eriksen Søreide et opplagt og naturlig valg.

Samtidig åpner hennes avgang for at Forsvarsdepartementet kan få en erfaren politiker fra Nord-Norge, noe som kan være gunstig siden nettopp forsvarsspørsmål har vært så kontroversielle i landsdelen det siste året.

Marit Berger Røsland har lang erfaring som politisk rådgiver og statssekretær, nå sist fra Utenriksdepartementet. Også hun er jurist.

Samlet bærer endringene preg av at Erna Solberg ikke har ønsket noe stort skifte av statsråder nå etter valget. Hun har nøyd seg med å flytte på Høyre-politikere, og har trolig også tenkt fremover på hva hun vil gjøre hvis Venstre melder seg på banen.

Nettavisen mener at dagens statsrådsskifter er udramatiske, men heller ikke spesielt fornyende. Det mest historiske er at rekken av mannlige utenriksministre fra 1905 endelig er brutt.

Hva mener du? Er de fornøyd med statsrådsskiftene?

