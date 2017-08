Etter så dårlige resultater er selvkritikk mer naturlig

Norges beste kvinnelige fotballspiller hudfletter Norges Fotballforbund, men møter en vegg av selvforsvar. Det er lite tillitsvekkende.

NETTAVISEN MENER: Norsk landslagsfotball er i krise, og det er lite tillitsvekkende at landslagsledelsen møter kritikk med å gå til motangrep.

Ingen spillere er større enn laget, men det må også gjelde personene som styrer norsk landslagsfotball.

Det norske herrelandslaget er nå nede på 85. plass på den internasjonale rankingen hos FIFA, såvidt foran Færøyene. Det norske kvinnelandslaget ble sendt hjem fra EM med null poeng og null mål.

I denne situasjonen trekker en av verdens beste fotballspillere seg fra landslaget - og etterlyser «forbedringer på flere områder, både i planleggingsarbeidet, i gjennomføringsfasen og i oppfølgingen».

Når Ada Hegerberg er så klar, ville det vært naturlig å vise litt ydmykhet og være åpne for selvkritikk. I stedet gikk landslagssjef Martin Sjögren og toppfotballsjef Nils Johan Semb til motangrep.

Ifølge Sjögren er stjernespilleren velkommen tilbake kun hvis «hun er motivert og jobber etter de rammene og retningslinjene som laget har bestemt».

Hegerberg tar altså en pause fra landslaget og kritiserer opplegget, men får til svar at hun bare får komme tilbake hvis hun innretter seg. Det sies at angrep er det beste forsvar, men etter de elendige resultatene ville det vært mer nærliggende å våre åpne for kritikk og innspill.

Ada Hegerberg oppfatter dette som hersketeknikk, og slår hardt tilbake.

Også på herresiden er det kritiske røster. John Arne Riise, som med sine110 landslagskamper har flest kamper med Norge på brystet, støtter Hegerberg:

Ting er så galt i NFF at vår største stjerne ikke orker mer. Tar pause/ trekker seg fra landslaget. Når skal de våkne og innse dette selv — John Arne Riise (@JARiiseOfficial) 29. august 2017

Toppfotballsjef Nils Johan Semb har vært i stillingen i snart åtte år. I denne fasen har ikke herrelandslaget kvalifisert seg til noe sluttspill, og laget har rast nedover på rankingene. Lønnen er konfidensiell, men på ligningene har Semb en netto årsinntekt på 2,7 millioner kroner.

Resultatene er ikke imponerende. Når Norge fredag kveld møter Aserbajdsjan til VM-kvalifisering, så er det et lag som ligger foran oss på rankingen. Det er ikke Ada Hegerbergs feil.

Nettavisen mener at landslagsledelsen må vise ydmykhet og ta kritikken fra Ada Hegerberg alvorlig. Ingen spiller er viktigere enn laget, men det gjelder også lederne.

