Fagforbundet gråter for sin innbilt syke mor

Fagforbundet dikter opp problemer og bruker enkel propaganda i valgkampen.

NETTAVISEN MENER: Fagforbundet bruker millioner av kroner av medlemmenes penger på å sikre en rødgrønn valgseier. I tillegg bruker de enkel propaganda for å skape en frykt som er innbilt.

Ingen fagforeninger bruker mer penger på å påvirke det norske valget enn Fagforbundet.

I år har de gitt 10 millioner kroner til Arbeiderpartiet, og delt 4,5 millioner kroner på Senterpartiet og SV. I tillegg har organisasjon strødd mindre beløp ut over politiske ungdomsorganisasjoner og Rødt.

Også i tidligere år har Fagforbundets ledelse bevilget millionbeløp av medlemmenes penger til å støtte de rødgrønne partiene.

Vinner de rødgrønne valget, får Fagforbundets medlemmer en betydelig skattelette i retur. Totalt er det snakk om 3,2 milliarder kroner i tapte skatteinntekter hvert eneste år på fagforeningsfradraget.

Dette skattefradraget er Fagforbundet helt for - de bruker altså millioner av kroner på å markedsføre politikerne som vil innføre fradraget.

Andre skatteletter, derimot, er de veldig imot. Og nå har de kjørt en kampanje der de påstår at Fremskrittspartiets ønske om å forby eiendomsskatt kan bety 18.600 færre sykepleiere i norske kommuner.

I tillegg har de kjørt en ren skrekkpropaganda om at høyresiden vil blinke seg ut sykelønnen for å dekke inn sine skatteletter. Dersom noen tror på den påstanden, så er den syltynn. Ikke er det politisk vilje til å kutte i sykelønnen, og det finnes hundrevis av andre måter å kutte pengebruk i den stadig mer oppsvulmende offentlige sektor.

Fagforbundets leder Mette Nord advarer mot at kutt i sykelønnen ikke er veien å gå. Hun finner altså på en sak som er helt uaktuell, og forsøker å skape en ubegrunnet frykt.

Mette Nord liker også å regne sparte offentlige penger om i tapte sykehjemsplasser. Eksempelvis ved at Stein Erik Hagens flytting fra norsk formueskatt har kostet 2.000 sykehjemsplasser i ett år (prisen er cirka 1,1 millioner kroner per år).

Det er enkel retorikk å holde noe alle vil ha som taperen i et slikt regnestykke - og ikke eksempelvis færre rådhus, kulturhus eller offentlige byråkrater. Dessuten øker skatteinngangen og offentlig sektor bør kunne effektivisere og drive tjenestene billigere.

Det er altså fullt mulig å fjerne eiendomsskatten og samtidig ansette flere sykepleiere. Hvis det er det man prioriterer.

Men la det ligge.

La oss holde oss til prisen på 1,1 millioner kroner per sykehjemsplass.

I så fall vil skattefradraget Mette Nord og Fagforbundet håper å få, koste nær 3.000 sykehjemsplasser hvert eneste år og til evig tid.

Eller kanskje pengene kan spares inn på andre måter for akkurat de pengene?

Nettavisen mener at norsk politikk ikke er tjent med å finne opp skrekkscenarier og advare mot noe som er helt usannsynlig. Kutt i sykelønnen er ikke aktuell politikk uansett hvem som vinner valget.

