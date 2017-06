Får smekk for millionjakt på privat barnehage-eier

ANNONSE

NETTAVISEN MENER: Oslo kommune har to ganger på en uke gått på nederlag hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Eierne får beholde 1,5 millioner kroner som kommunen har krevd tilbakebetalt.

- Jeg er skuffet over fylkesmannens vedtak, sier byråd Tone Tellevik Dahl (Ap), ifølge barnehage.no.

Til tross for mange undersøkelser som viser at foreldrene er mer fornøyd med private enn kommunale barnehager, så har det rødgrønne byrådet lagt ned veto mot nye profesjonelle private barnehager.

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) er svært fornøyd med at fylkesmannen har skåret igjennom.

- Kommunen har gått høyt på banen og krevd at barnehager betaler tilbake tilskudd som følge av regelbrudd. Men når vedtakene ettergås, viser det seg at det er kommunen som ikke forstår reglene i barnehageloven, sier PBL-direktør Arild M. Olsen.

Oslo kommune vedtok i vinter å kreve rundt to millioner kroner tilbake fra fire private barnehager. To av dem godtok tilbakebetaling, mens to klagde avgjørelsen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Disse to har nå altså fått medhold i at kravet er uberettighet, og at Oslo kommune ikke har lovhjemmel for sin tolkning av hva som er riktig husleie og bemanning.

Byråd Tone Tellevik Dahl viser til at utbyttet har vært større enn hos andre barnehager, og vil bruke tid på å gå gjennom fylkesmannens vedtak.

Byrådets kamp mot flere profesjonelle private barnehager er vanskelig å forstå siden Norge har fått tilnærmet full barnehagedekning nettopp på grunn av private drivere.

De siste tallene viser at det er 143.000 barn i offentlige barnehager, og 139.500 barn i private barnehager (den siste kategorien dekker både ideelle og profesjonelle private barnehager).

Mens resten av Norge har 50/50-deling mellom offentlige og private barnehagebarn, har Oslo allerede nær 60 prosent i offentlige barnehager. Likevel har altså byrådet sagt nei til nye profesjonelle private barnehager.

Nettavisen mener at et er bra at fylkesmannen stanser det som ligner på en jakt på private barnehage-eiere. Kommunen bør heller bruke tiden på å gjøre brukerne mer tilfredse med sine egne offentlige barnehager.

