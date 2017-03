Farlig mangel på åpenhet på toppen i norsk idrett

ANNONSE

NETTAVISEN MENER: En saus av penger, politiske sympatier og hemmlighold preger styret i Norges Idrettsforbund. Å bytte ut en generalsekretær holder ikke.

Idretten får 684 millioner kroner av tippemidlene i år , og et så stort beløp kan ikke gå til en organisasjon som har en så farlig mangel på vilje til å vise åpenhet.

Selv ikke når generalsekretær Inge Andersen blir bedt om å gå av, klarer idrettspresident Tom Tvedt å informere tydelig om hvorfor. For bare noen dager siden uttalte idrettspresidenten til Dagbladet at «det er ingen endringer i NIFs ledelse».

Samme Tvedt stod i fjor høst for det minst tillitsvekkende fjernsynsintervjuet på lang tid da han ble intervjuet av NRKs Ingerid Stenvold om en ny rapport om åpenhet i idretten.

Idrettspresident Tom Tvedt ble gjentatte ganger spurt om hvorfor de ikke vil offentliggjøre reiseregningene til idrettstoppene uten at han klarte å gi et godt svar.

Det etterlatte inntrykket var at norsk idrett slett ikke ville vise noen åpenhet om reisekostnader etc. før 2015, og at den sittende idrettspresidenten klarte ikke å begrunne hvorfor.

TRER AV: Generalsekretær Inge Andersen i Norges Idrettsforbund slutter i jobben.

Nå er det helt umulig å få et åpent og ærlig svar på hvorfor Inge Andersen må gå av. I den offisielle pressemeldingen uttaler Tom Tvedt runde formuleringer som at etter en «samlet vurdering for utviklingen av norsk idrett fremover» er «tiden likevel er inne for å slippe til nye krefter».

I går var det Andersen som gikk spissrotgang mellom ulike redaksjoner for å forklare hvorfor han ble avsatt, og forsvare etterlønnen sin.

Begge deler er styrets ansvar.

Spørsmålet er hvorfor styret lot Andersen sitte onsdag i forrige uke, men innledet samtaler om å sette ham av noen dager senere. Kilder sier til Nettavisen at idrettspresident Tom Tvedt fikk kniven på strupen.

Mangel på åpenhet gir grobunn for spekulasjoner om at idrettstoppene har noe å skjule siden de ikke vil legge frem reiseregninger og barregninger fra perioden før 2015. Så lenge gildet langt på vei er betalt av staten via Norsk Tipping og tippemidlene, må idretten rette seg etter krav om innsyn fra politiske myndigheter.

Når kulturminister Linda Hofstad Helleland personlig griper inn mot lukkethetskulturen, er det et så alvorlig signal at idrettsstyret må oppfatte det.

- Jeg oppfordrer også om innsyn i regnskapene bakover i tid. Dette har jeg gjort før også, og jeg gjentar det igjen, sa idrettsminister Linda Hofstad Helleland da det ble kuttet i tilteldingen til NIF sentralt.

Men dette er ikke en kamp mellom en Arbeiderparti-dominert idrett og en borgerlig regjering. Kampen står mellom fortidens lukkethet og fremtidens åpenhet.

Nå må kortene på bordet for å gjenreise tilliten til styret og ledelsen i Norges Idrettsforbund. Et godt sted å begynne er å legge frem reiseregninger, men også være klar og tydelig på hvorfor generalsekretær Inge Andersen må gå - mens styret og idrettspresident Tom Tvedt blir sittende.

Nettavisen mener at idretten ikke har noe annet valg enn å åpne sine bøker. Det holder ikke å gjøre generalsekretær Inge Andersen alene til en syndebukk for et ansvar som ligger i styret og hos idrettspresident Tom Tvedt.

Hva mener du? Bør det være opp til Norges Idrettsforbund om de vil holde ting hemmelig, eller kan staten som betaler nesten 700 millioner kroner i året kreve mer åpenhet?