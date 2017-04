Fire år med politisk slalåm

ANNONSE

NETTAVISEN MENER: Gallupene tyder på at vi kan få en mindretallsregjering etter valget. Det trenger ikke være noen ulykke for Jonas Gahr Støre.

Ferske tall fra nettstedet pollofpolls.no varsler en ny situasjon og et uklart bilde etter valget.

Gjennomsnittet av partimålinger viser at nedgangen for Arbeiderpartiet fortsetter.

Arbeiderpartiet fortsetter å falle mot 30 prosent og Venstre er (såvidt) under sperregrensen.

Går det slik, kan mye skje:

De fire borgerlige partiene har 78 mandater - og mangler syv på flertall.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har 80 mandater, og mangler fem på flertall.

Hvis dette blir valgresultatet, får vi en helt ny situasjon.

Og Jonas Gahr Støre blir statsminister.

Dette er gjennomsnittet av meningsmålinger siste måned. Antallet mandater i parantes.

På borgerlig side er det game over hvis ikke dagens fire samarbeidspartier får minst 85 mandater. Da blir det bare av akademisk interesse om Høyre vil samarbeide med Fremskrittspartiet, Venstre/Krf eller danne en mindretallsregjering.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum ønsker å gå inn i regjering med Arbeiderpartiet, men vil ikke ha noen forpliktende samarbeidsavtale med SV.

Blir det rødgrønt flertall, blir Jonas Gahr Støre statsminister. Og akkurat nå har partiene fra Senterpartiet og til venstre 91 mandater. Det indikerer en mindretallsregjering med SV i opposisjon, og Jonas Gahr Støre må hente flertall i enkeltsaker til både høyre og venstre.

Norge har lang tradisjon i raske og som regel udramatiske regjeringsdannelser. Så det er en trygg spådom at Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre raskt blir enige om en plattform for å danne regjering.

Utfordringen blir politisk slalåm i Stortinget de neste fire årene. Det mildner neppe Kristelig folkepartis samarbeidsvilje at Arbeiderpartiets landsmøte vil fjerne kristendom fra navnet på livssynsfaget i skolen.

Utover vedtaket om å fjerne K'en fra livssynsfaget, ødela ikke vedtakene fra Arbeiderpartiets landsmøte for ulike samarbeid fremover. Landsmøtet vedtok ikke noe forbud mot profitt på velferdstjenester (som er et absolutt krav fra SV for å delta i regjering), men der er det uansett et stort flertall på Stortinget for private barnehager som tjener penger.

Ennå er det fem og en halv måned igjen til valget, så mye kan skje. Men status ved utgangen av april er at det ikke er sannsynlig med noen flertallsregjering etter valget.

Vinner Jonas Gahr Støre, så må han innstille seg på å regjere uten en forpliktende samarbeidsavtale med SV. Til gjengjeld vil han ofte finne flertall for saker mot sentrum og høyresiden, der hans eget politiske hjerte også befinner seg.

Nettavisen mener at Norge mest sannsynlig får en mindretallsregjering etter valget. Slik gallupene nå ser ut, vil Jonas Gahr Støre måtte regjere med vekslende flertall fra sak til sak.

