Flertallet av innvandrere støtter Arbeiderpartiet

Fire av fem muslimer velger Ap-leder Jonas Gahr Støre.

NETTAVISEN MENER: Rundt 52.000 nye innvandrere har fått stemmerett siden forrige valg. Arbeiderpartiet står sterkt blant innvandrere fra sør, og har 80 prosent oppslutning blant muslimer.

Kravet for å få stemmerett ved stortingsvalget, er at du er norsk statsborger. Det blir du først etter syv års botid i Norge.

Statistikken fra UDI viser at rundt 13.000 nye får statsborgeskap årlig, og av disse er det et parti som vinner: Arbeiderpartiet.

- Nær seks av ti innvandrere med bakgrunn fra land i sør stemmer på Arbeiderpartiet. Blant innvandrere fra europeiske land er støtten til Ap derimot på nivå med befolkningen uten innvandrerbakgrunn, skriver Statistisk sentralbyrå.

I en gruppe står Arbeiderpartiet fjellstøtt: - Hele 80 prosent av dem som oppgir at de tilhører et islamsk trossamfunn stemte Ap ved siste valg, skriver Statistisk sentralbyrå, som for øvrig opplyser at Ap har lavest oppslutning hos ikke-troende og medlemmer av statskirken.

Mens støtten til Arbeiderpartiet ligger på rundt 30 prosent blant norske statsborgere uten innvandrerbakgrunn, er den nær dobbelt så høy i innvandrerbefolkningen.

De siste tallene kommer fra kommunevalget i 2015, men tendensen var helt lik ved valget før: - Ved stortingsvalget i 2013 stemte over 60 prosent av velgerne med invandringsbakgrunn fra Afrika, Asia og Latin-Amerika på partier til venstre for midten, først og fremst Arbeiderpartiet.

Mest ekstremt er utslaget blant innvandrere fra Afrika, der tre av fire stemte på enten Arbeiderpartiet, SV eller Rødt.

Det store spørsmålet er om innvandrerne stemmer rødt på grunn av sin situasjon i Norge, eller fordi de kommer med en politisk overbevisning. Spørsmålet er også hva som skjer når de blir mer integrert. Da skulle man forvente at partisympatiene vil tilnærme seg velgerne flest.

For partiene er disse tallene viktige, og med den thrilleren vi kan gå mot, kan de få betydning for statsministerduellen:

Venstresiden arbeider for å få de nye statsborgerne til å stemme.

Høyresiden kan få nye stemmer fra velgere fra øst-Europa.

En som begge sider frir til, er TV 2s kjente reporter Davy Wathne. Han fikk norsk statsborgerskap rett før 17. mai i år og er førstegangsvelger.

Akkurat nå viser gjennomsnittet av partimålingene hos Poll of polls at det går mot et jevnt valg, og at nedgangen for Arbeiderpartiet og Senterpartiet fortsetter. Der har de borgerlige 80 mandater, og da er Venstre tett under sperregrensen.

Kryper Venstre over, kan Erna Solberg fortsette som statsminister. I år vil altså hver eneste stemme telle, og da kan innvandrerstemmene bli avgjørende.

Nettavisen mener at venstrevridde innvandrere kan avgjøre årets stortingsvalg. Spørsmålet er om de er like partitro mot Arbeiderpartiet som før, og om de øker sin valgdeltakelse.

