Foreldelse og tilgivelse for løgn om statsborgerskap

ANNONSE

NETTAVISEN MENER: Et klart flertall på Stortinget er imot å innføre en foreldelsesfrist på løgn i søknader om norsk statsborgeskap. Inntil flertallet snur vil vi oppleve saker der flere generasjoner rammes for gamle løgner.

Aftenposten har i dag et intervju med familiemedlemmer som risikerer å miste norsk statsborgerskap og bli kastet ut av Norge fordi UDI mener familien løy i sin søknad om asyl i 1990.

Familien fikk opphold og ble innvilget statsborgerskap i 1996.

På disse årene har barna blitt voksne, og de har igjen fått barn som er født og har levd hele livet i Norge.

En familie på 12 personer over tre generasjoner risikerer å miste norsk statsborgerskap på grunn av en løgn i 1990.

- Jeg var ni år da jeg kom til Norge, søsteren min var bare fire. Nå, etter 27 år i Norge og 20 år som norsk statsborger, tar de fra oss alt. Hvorfor er det foreldelsesfrist for kriminelle handlinger, men ikke for statsborgerskap? spør den nå 35-årige sønnen i Aftenposten.

Dersom UDI har rett i saken, så er det en klassisk historie der jordanske statsborgere har søkt om asyl under dekke av å være statsløse palestinere. Slike usannheter er vanskelig å avdekke siden det er en stor palestinsk befolkning i Jordan.

De nye sakene kommer som følge av at UDI har starten en gjennomgåelse av eldre, tvilsomme saker. Rundt 500 slike saker er under vurdering.

Det hører med til historien at et enstemmig storting var imot å innføre en foreldelsesfrist da loven om statsborgerskap ble vedtatt.

Les bloggen Nett på sak: Falske politikere og flyktninger

Ingen av partiene som nå engasjerer seg i saken ville ha en slik frist, og det er fortsatt ikke et klart flertall på Stortinget for å omgjøre loven. I stedet har det vært debatt om å ta fra UDI retten til å frata noen statsborgerskap, og overlate det til domstolene.

Vanlig saksbehandling er at asylsøkere opplyser om sin identitet og bakgrunn når de ber om asyl. Så kan det gå mange år før man søker om statsborgerskap, og i den prosessen blir søkerne advart mot å lyve - og advart om følgene hvis de likevel velger å gi falske opplysninger.

En eventuell foreldelsfrist vil gjelde løgn i søknaden om statsborgerskap. I den mye omtalte saken om Mahad Abid Mahamud, så kom han til Norge som asylsøker i 2000, men fikk norsk statsborgerskap i 2008 - altså for rundt ni år siden.

Det kan også nevnes at folk som mister statsborgerskap, kan søke om et nytt basert på korrekte opplysninger hvis de eksempelvis har jobb og kvalifikasjoner Norge har behov for (den såkalte Lex Maria Amelie).

Men kjernen i disse sakene er ikke saksbehandlingen, men det brutale spørsmålet om det skal lønne seg å lyve om statsborgerskap - og om det skal være en tilgivelse og foreldelse hvis det går for lang tid før løgnen blir avslørt.

Andre land har forbud mot å ta tilbake statsborgerskap, andre har foreldelsesfrister. En slik frist bør innføres i Norge også, slik at vi unngår saker der hele familier rammes for en 27 år gammel løgn.

Nettavisen mener at det bør være en tilgivelse og foreldelse for løgn i saker om statsborgerskap, slik det eksempelvis er etter ti år i saker om skattesvik.

Hva mener du? Støtter du at en hel familie mister statsborgeskapet hvis det blir bevist at den ble gitt på basis av en løgn for 27 år siden?