Frifunnet for å skrive navn på sex-dømt innvandrer

NETTAVISEN MENER: At Borgarting Lagmannsrett frifinner et nettsted for å offentliggjøre navnet på en 18-åring, betyr ikke at det er fritt frem innenfor presseetikken. Vi skal være varsom med å innføre gapestokk.

Den norske nasjonalisten og tidligere Vigrid-toppen Thorgrim O. Bredesen er frifunnet i retten for å offentliggjøre navnet på en 18-åring som ble dømt for seksuelle overgrep mot en 14 år gammel jente.

Årsaken er at det normalt er fullt lov å sitere fra en dom. Og selv om retten med aktor i at offentliggjøring på internett lett blir en gapestokk for alltid, så mener man at dette er «en virkning av at vi lever i et informasjonssamfunn» og at artikkelen ikke krenker privatlivets fred i strafferettslig forstand.

Frieord navnga overgrepsdømte menn. Redaktør for nettstedet Thorgrim Olaf Bredesen fikk 15.000 i bot, men nektet å betale den.Nå er han frifunnet i Borgarting lagmannsrett.

Det sentrale i saken er at nettstedet frieord.no har satt søkelys på kriminalitet utført av innvandrere fordi redaktøren mener at øvrige medier har mangelfull dekning av slike saker.

Han valgte å navngi en 18-åring og en 21-åring, som begge har utenlandsk opprinnelse, etter dommen for grove seksuelle overgrep. Frieord.no er ikke tilsluttet Norsk Presseforbund, og dermed heller ikke underlagt Vær varsom-plakaten eller Pressens Faglige Utvalg.

Borgarting lagmannsrett er soleklar på at en straffesak ikke tilhører privatlivets fred. Det er altså (stort sett) lovlig å gjengi dommer - også navnet på på de dømte. Men alt som er lovlig trenger ikke være etisk riktig.

Både Nettavisen og alle andre medier vurderer dette fra sak til sak. Vi er underlagt en pressseetikk som sier at vi skal være varsom med å identifisere personer som omtales for straffbare forhold. Det må begrunnes i et berettigetet informasjonsbehov, og vi må vurdere om det fører til urimelig belastning for tredjeperson (for eksempel barna til gjerningsmannen, eller offeret).

Les mer her: Vær varsom-plakaten

Både i Norge og i Sverige er det en stor debatt om etnisk bakgrunn er relevant i kriminalsaker. For eksempel i den ferske saken hvor et foreldrepar ble siktet for vold mot barnet sitt.

Redaktøren for det norske fagbladet Journalisten tok saken opp på Facebook:

Vær varsom-plakaten sier: «Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn (..) Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende».

Pressens viktigste oppgave er å informere og bidra til debatt og samfunnskritikk. Det normale bør være at vi gir så mange opplysninger som mulig i en sak - som alder, kjønn, yrke og bakgrunn.

Hvis det systematisk fremkommer at spesielle grupper er overrepresentert i enkelte straffbare forhold, så kan det selvsagt virke stigmatiserende. Men det er fortsatt relevant.

Nettavisen nøyde seg med å skrive at foreldrene hadde utenlandsk bakgrunn, men lot være å skrive nasjonaliteten. Begrunnelsen er at vi da ville nærme oss identifisering i et relativt lite miljø.

Vi gjorde det samme i en fersk sak med motsatt etnisk fortegn - nemlig dobbeltdrapssaken i Kristiansand. Også der lot vi være å identifisere den dømte gjerningsmannen.

Les saken: Dobbeltdrapsmannen (16) dømt til 11 års forvaring

Den ferske frifinnelsen av frieord.no viser at norsk lov er mer liberal enn presseetikken, men det er lett å være enig med aktors argumentasjon:

Lagmannsretten er enig med aktor at det ikke var nødvendig å offentliggjøre navnet, men mener at det er fullt lovlig innenfor ytringsfriheten.

Hvis publikum får følelsen av at mediene holder tilbake opplysninger ut fra politiske hensyn, er det farlig for tilliten. En fersk undersøkelse viser at folk på høyresiden og de som er innvandringskritiske, har minst tillit til mediene.

Nettavisen mener at mediene bør være forsiktig med å holde tilbake opplysninger om etnisk bakgrunn der det er relevant. Men det må ha en annen hensikt enn å være gapestokk.

Hva mener du? Er det rett å offentliggjøre navn, alder og etnisk bakgrunn i kriminalsaker - eller må det vurderes fra sak til sak?