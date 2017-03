ANNONSE

NETTAVISEN MENER: Innfør gratis barnehage, men fjern kontantstøtten og barnetrygd til velstående familier.

I dag fikk barne- og minister Solveig Horne utredningen fra utvalget som har sett på offentlig støtte til barnefamiliene. Utvalget skal ha ros for å tenke moderne og ta inn over seg en virkelighet hvor det kun er et tidsspørsmål før under 50 prosent av barna bor hjemme hos to gifte foreldre.

Derfor foreslår utvalget noen viktige reformer:

Lik permisjon på 20 uker for fedre og mødre etter barnefødsler.

Gratis barnehage, men målrettet barnetrygd.

Utvalget vil fjerne kontantstøtten til småbarnsforeldre.

- Utvalget (..) peker på at kontantstøtten svekker kvinners yrkesaktivitet og hindrer bruk av barnehage blant barn fra grupper som ville hatt særlig nytte av å gå i barnehage, heter det i utredningen.

Hovedprinsippet er at utvalget vi fjerne pengestøtte og heller vri pengebruken over til tjenester. Det koster penger å innføre gratis barnehager med kvartalvise opptak, og for å finansiere slike reformer vil utvalget ta penger fra ordninger som bare deler ut milliarder.

Les utredningen her: Offentlig støtte til barnefamiliene

Utvalget regner med å spare 15,2 milliarder kroner på å fjerne den universelle barnetrygden der alle får. Av disse pengene vil de bruke 11,6 milliarder på gratis barnehage, og øremerke seks milliarder kroner til barnetrygd for familier som trenger det.

Totalt sparer staten rundt en milliard kroner hvis alle forslagene blir vedtatt.

Totalt sett sparer staten nesten en milliard kroner i året hvis alle forslagene til utvalget går igjennom.

Nettavisen mener at staten bør tilby tjenester, heller enn å dele ut milliarder av kroner. Gratis barnehage er bedre enn penger for å gå hjemme.

Hva mener du? Er du enig med utvalget?