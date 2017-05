Hold fingrene unna pensjonspengene våre

ANNONSE

NETTAVISEN MENER: Oljefondet er på over 8.000 milliarder kroner, og pengene skal sikre pensjonene våre. Det er viktig at politikerne ikke begynner å spekulere med pengene for politiske formål.

Oljefondets suksess har vært klare rammer for investeringene gjennom børsnoterte selskaper, og at politikerne ble enige om en handlingsregel for å begrense pengebruken.

Men Oljefondet har også vært en historie med stadige politiske ønsker om å styre investeringene moralsk og politisk - for eksempel ved å kreve at fondet skal selge aksjer i selskaper som selger tobakk eller driver med kull, og investere i miljøtiltak.

Nå skal dette igjen diskuteres på Stortinget, og Torstein Tvedt Solberg (Arbeiderpartiet) er saksordfører. Et spørsmål denne gangen er om fondet skal kunne investere i unotert infrastruktur - for eksempel en miljøvennlig fabrikk eller en kai.

Saken skal opp til høring i Stortinget i dag, og det mangler ikke på miljøorganisasjoner og finansfolk som gjerne vil ha en finger med i spillet.

Stortinget bør si nei til miljøorganisasjoner og finansforvaltere som ønsker milliardoppdrag basert på politikk, moral eller ønske om flere oppdrag til finansnæringen.

Oljefondet er vår felles formue. Den skal investeres forsiktig, og ikke etter politiske innfall og strømninger. Årsmeldingen for 2016 viser at fondet siden 1998 har gjort det bedre enn en sammenligningsindeks - totalt tilsvarer meravkastningen ved forsiktige satsinger 91 milliarder kroner.

Regjeringen ønsker å heve aksjeandelen fra 62,5 til 70 prosent av fondet. Det vil - tror ekspertene - føre til større kortvarige svingninger, men også til høyere avkastning over tid. Men det presiseres i meldingen til Stortinget at det forutsetter at politikerne har «is i magen» i perioder med kursfall, og ikke pålegger fondet å selge aksjer i panikk.

Det er en viktig påpekning, for politikere har en tendens til å ville styre alt mulig - og det har aldri vært noen mangel på gode forslag til hvor Oljefondet burde sette pengene. Men hver gang en politiker vil svarteliste en bransje eller øremerke investeringer til gode formål, så øker risikoen. Og kostnaden kan lett bli mindre til å dekke fremtidige pensjoner.

Regjeringen har hyret McKinsey til å vurdere om fondet bør ta usikre investeringer i unotert infrastruktur som fengsler og sykehus, og påpeker at prosjektene ofte er viktige for lokale myndigheter, og har stor politisk risiko. Umodne prosjekter og uland er spesielt risikabelt.

Nettavisen mener at Oljefondet bør nøye seg med å investere i aksjer, verdipapirer og lett omsettelige eiendommer i store byer. Hovedhensynet bør være å sikre fremtidens pensjoner, ikke kortsiktige politiske strømninger.