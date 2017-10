Hvem er tjent med Arbeiderpartiet?

Det norske sosialdemokratiet er i krise, mener Arbeiderpartiets Martin Kolberg.

NETTAVISEN MENER: Ingen partier har så mye ressurser som Arbeidpartiet. Likevel er partiet i krise, og det er ikke velgernes skyld. Nøkkelspørsmålet er hvem som er tjent med partiet.

Partiveteran Martin Kolberg har kommet til at partiet er i krise, og at man må ta et oppgjør med seg selv: - Vi er i en alvorlig situasjon når hverken fagbevegelsen eller vi klarer å mobilisere oppslutning for vår virkelighetsoppfatning. Så er spørsmålet hvorfor vi ikke klarer det?

SYNGER UT: Partiveteran Martin Kolberg mener at Arbeiderpartiet er i krise.

En annen veteran - tidligere statssekretær og redaktør Arne Strand skriver i Dagsavisen at «Ap er nede i knestående»: - For første gang siden Jonas Gahr Støre ble leder snakker nå Ap-folk seg imellom om Støre er den rette til å lede partiet fram mot neste stortingsvalg.

Det ferske stortingsvalget ble tapt av en ledelse der Hadia Tajik hadde hovedansvar for å utforme politikken, Trond Giske drev valgkampen, Kjersti Stenseng drev partimaskineriet og Jonas Gahr Støre frontet alt.

KNESTÅENDE: Dagsavisens Arne Strand mener at partiet er i knestående, og at det nå snakkes internt om Jonas Gahr Støre er den rette lederen.

Felles for Arne Strand og Martin Kolberg er at de ønsker at Arbeiderpartiet skal fri til Kristelig Folkeparti. Arne Strand snakker om en allianse av Rødt, SV, Miljøpartiet De Grønne, Arbeiderpartiet og KrF - mens Martin Kolberg sier at «vi må være tydelige på et sentrum-venstre».

- Vi må ikke kompromisse på at vi skal representere arbeiderne, mener Kolberg, mens Arne Strand mener at Arbeiderpartiet må ta lederrrollen på opposisjonsbenken og angripe et statsbudsjett hvor «det kuttes over alt».

Spørsmålet er om velgerne som ikke trodde på Arbeiderpartiets svartmaling av norsk økonomi under valgkampen, vil tro på en fortelling at et statsbudsjett som øker kostnadene overalt egentlig er et budsjett med mange kutt (det er det ikke).

I selvransakelsen er følgende spørsmål viktigere: Hvem er tjent med Arbeiderpartiet?

Vinnerne ved valget er nemlig partiene med en klar interessegruppe - enten det er distriktene eller de lavlønte. Arbeiderpartiet hadde ikke troverdighet hos disse gruppene, og mistet også oppslutning som et ansvarlig styringsparti. Hvem vil styres med svartmaling?

Av 2,9 millioner stemmer, valgte 2,1 millioner noe annet enn Arbeiderpartiet. Selv i fagbevegelsen mister partiet fotfeste. En fersk meningsmåling Opinion har gjort, viser at bare 35,1 prosent av LO-medlemmene velger Arbeiderpartiet - og at fallet har fortsatt etter valget.

- Jeg tror det skyldes at det er sterkt ønske blant fagorganiserte om å gjøre noe med den voksende ulikheten i makt og rikdom i Norge. Der har SV vært den tydeligste stemmen i lang tid, sier Audun Lysbakken til FriFagbevegelse.

En annen undersøkelse viser at LO-medlemmer som i mai sa de ville stemme Arbeiderpartiet, i stedet hoppet av til andre partier. Både Høyre og Fremskrittspartiet styrket seg blant LO-medlemmene i løpet av valgkampen.

Når Arbeiderpartiet mister oppslutning blant «sine egne», så understreker det at partiet er i krise. Stadig færre opplever at Arbeiderpartiet har svaret på den eller de sakene som opptar dem mest - enten det er global oppvarming, sosial fordeling, næringsliv i distriktene eller innvandring.

Det holder ikke å peke på påståtte problemer, hvis man ikke også klarer å få entusiasme og oppslutning om veien til en bedre fremtid.

Nettavisen mener at Arbeiderpartiet vil fortsette å smuldre opp hvis ikke partiet velger en klarere kurs og blir tydeligere. Økte skatter er ikke en velgermagnet for de store og moderate velgergruppene.

Hva mener du? Hvilke saker har Arbeiderpartiet mest troverdighet i, og hvordan skal de gjenreise partiet?

