India feirer selvstendighet og bør klare seg selv

Norge gir milliarder av kroner til en økonomisk stormakt som bruker gigantbeløp på å feire seg selv.

NETTAVISEN MENER: I dag feirer India sin 70 årsdag som selvstendig nasjon. Feiringen får en norsk 17. mai til å virke puslete. Likevel sender vi hundrevis av millioner kroner i årlig bistand til landet.

I løpet av de syv siste årene har Norge gitt over en milliard kroner i bistand til India - et land som de siste årene har vært i verdenstoppen i vekst.

Norge gir rundt 150 millioner kroner i året til India i utviklingshjelp.

Landet har god nok økonomi til å være en atommakt med anslagsvis 110 kjernefysiske bomber, og har et utviklingsprogram for å utvikle langdistanseraketter.

Så bra går økonomien i landet at Det internasjonale pengefondet har beskrevet India som "et lysende punkt", og det er anslag som sier at India kan bli verdens tredje største økonomi. Veksten ligger på over 7 prosent i året.

Over hele India feires selvstendighetsdagen. Dette bildet er et arkivbilde fra feiringen i fjor.

Likevel er altså India et av landene som mottar mest utviklingshjelp fra Norge - et land som har en arbeidsstyrke som er på rundt en promille av den indiske arbeidsstyrken.

Motivasjonen er trolig å hjelpe de fattige i India, men det er en utfordring landet bør klare selv ved å fordele rikdommen mer rettferdig. Norge har begrensede økonomiske ressurser, og vi bør styre våre bistandsmidler til land og ledere som gjør noe selv for å utvikle landet og hjelpe de fattige.

Presidentflyet Air India One-

Den indiske statsministeren Modi flyr rundt i presidentflyet "Air India One", og i dag er det storslåtte feiringer av frigjøringsdagen rundt om i hele India.

På denne bakgrunn er det uforståelig at norske bistandsmidler går til et land og et regime som har økonomiske midler til å jevne ut forskjellene i sitt eget land, uten å være avhengig av ekstern hjelp til de aller fattigste.

I årenes løp har India fått mange milliarder kroner i norsk utviklingshjelp. Det kan ha vært riktig i en periode hvor landet var fattig og tilbakestående, men nå er India i fantastisk vekst - har en stor velutdannet arbeidsstyrke og et vell av rike mennesker.

Nettavisen mener at Norge bør bidra til Indias selvstendighet ved å kutte den økonomiske bistanden til den økonomiske supermakten, og heller bruke pengene til virkelig fattige land.

Hva mener du? Er det riktig at Norge betaler 150 millioner kroner i året i bistand til India?