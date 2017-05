Innvandrere flest føler tilhørighet til Norge

ANNONSE

NETTAVISEN MENER: I dag har Norge over 700.000 innvandrere. Under halvparten av dem svarer at de snakker norsk hjemme, men de aller fleste føler seg likevel sterkt tilknyttet til Norge.

Statistisk sentralbyrå har intervjuet over 4.400 innvandrere om deres levekår. Grovt regnet kommer omtrent like mange for å søke arbeid, for familiegjenforening eller fordi de er på flukt.

Undersøkelsen viser store variasjoner mellom innvandrerne. Somalierne har eksempelvis begynte å snakke norsk hjemme mye raskere enn pakistanerne.

Kurven viser hvor raskt de ullike innvandrergruppene lærer seg norsk og snakker norsk hjemme. Fire av ti pakistanere snakker fortsatt ikke norsk hjemme selv om de i snitt har bodd i Norge i over 22 år.

Det er interessant å se hvilke bånd innvandrerne har til landet de stammer fra. Mange drar tilbake på ferie, og en av fire eier bolig i utlandet, og over halvparten sender penger til familie eller venner.

Mange innvandrere har altså et forhold både til landet de kommer fra, og til Norge. Dette kommer frem når Statisisk sentralbyrå spør om hvor sterkt til hører til i Norge - og til opprinnelselslandet.

De aller fleste innvandrerne føler tilhørighet til Norge - og fordelingen er ganske lik uavhengig av hvilket land de opprinnelig kommer fra.

Innvandrere flest føler altså sterk tilhørighet til Norge, men også til det opprinnelige hjemlandet. Det varierer litt fra land til land, men stort sett er tilhørigheten til hjemlandet omtrent like sterkt som til Norge.

Rundt 40 prosent av dem som har norsk statsborgerskap har også beholdt sitt opprinnelige statsborgerskap.

Mange av innvandrerne til Norge føler sterk tilhøringet til landet de opprinnelig kom fra. Somalierne ligger øverst.

Statistisk sentralbyrås tolkning er at mange «føler tilhørighet til Norge og opprinnelseslandet samtidig, og at det ikke nødvendigvis er noen motsetning mellom de to orienteringene».

I snitt tar det fem-seks år før flertallet føler sterkere tilhørighet til Norge enn til opprinnelseslandet. Men om de vil velge, svarer 82 prosent at de helt eller delvis vil bo i Norge i fremtiden.

Levekårundersøkelsen viser at innvandrere er mer utsatt for lovbrudd enn nordmenn, at mange opplever diskriminering, at de har dårligere helse og lavere inntekt enn resten av befolkningen.

En av fem innvandrere har opplevd å bli forskjellsbehandlet på jobben.



Omtrent like mange oppgir at de ikke fikk en stilling de søkte på grunn av sin bakgrunn.



- Innvandrerne fra Iran skiller seg ut ved at en stor andel opplever forskjellsbehandling på alle områdene, er SSBs oppsummering.

Derimot har innvandrerne høyere tillit til politiet og det politiske systemet i Norge enn befolkningen ellers.

I verdispørsmål og likestilling er ikke forskjellene så store som mange tror. Derimot er innvandrerne generelt mer religiøse enn nordmenn - og ni av ti tilhører fortsatt religionen de ble oppdratt i. SSB anslår at mellom 150.000 og 250.000 er muslimer.

Nettavisen mener det er gledelig at innvandrere flest liker seg i Norge og føler tilhørighet hit. Derimot er det oppsiktsvekkende at mange ikke snakker norsk hjemme etter så mange år i Norge.

Hva mener du? Er du overrasket over disse funnene?