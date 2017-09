Jagland høres ut som et ekko av Donald Trump

Arbeiderpartiets tidligere leder klager på kritiske presseoppslag mot Jonas Gahr Støre. Han høres ut som et ekko av Donald Trump.

NETTAVISEN MENER: Thorbjørn Jagland viser en oppsiktsvekkende mangel på dømmekraft når han skyver Europarådet foran seg i sin private udokumenterte synsing om norsk presse.

Det er ingen tvil om at Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre fikk mange negative presseoppslag mot slutten av valgkampen. Fall på meningsmålingene og stadig spørsmål om Jonas Gahr Støres millionformue gjorde at partiet kjempet i motvind.

Men dette er slett ikke unikt. De fleste politikere opplever perioder med medgang og motgang i mediene. Og det er faktisk pressens jobb å belyse ulike sider av en person som kan bli landets neste statsminister.

Denne arbeidsformen bekymrer Thorbjørn Jagland:

- Det er et forhold ved valget som bekymrer meg fra et demokratisk utgangspunkt. Nemlig alle sakene mot APs leder som plutselig dukket opp i valgkampen. Hvis det er slik at mediehus kjente til disse sakene lenge før valget, men ventet med å legge dem ut til valgkampen, blir det en direkte intervensjon i valget og et demokratisk problem, skrive Jagland på sin Facebook-side.

Jagland mener at mediene må publisere nyhetene straks de har dem, og ikke når de har størst interesse for publikum. Det er et fromt ønske, for mediene vil også ta hensyn til relevans og aktualitet. Derfor blir arbeidet med å undersøke kandidaters bakgrunn intensivert under valgkampen.

Thorbjørn Jagland må selvsagt ha rett til en privat klagesang på at mediene (og velgerne) var så negative til Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre. Men det blir i overkant pompøst når han som generalsekretær i Europarådet låner autoritet fra sine formelle verv til å styrke sine konspirasjonsteorier.

- Jeg arbeider, som den øverste leder for alle institusjonene under Den europeiske Menneskerettighetskonvensjonen, mye med mediespørsmål. Angrep på mediefriheten fra myndigheter er en av vår største bekymringer. Men falske nyheter, vridde reportasjer, og politisk beregnede reportasjer bekymrer oss også veldig mye.

Del hvis dere tror det er nødvendig med søkelys på dette, skriver Jagland på Facebook.

Jonas Gahr Støres pressesjef Camilla Ryste la heldigvis ballen død med en gang: - Det er pressens jobb å stille kritiske spørsmål. Det er Støres jobb å svare på dem. Støre har svart på alle spørsmål han har fått om sin økonomi siden han ble statsråd i 2005, og vil selvsagt fortsatt svare på de spørsmålene han måtte få, sa Ryste.

Det er klokt sagt og tenkt.

Europarådets generalsekretær, derimot, vil ikke innrømme at den første posten på Facebook var både ubetenksom, spekulativ og udokumentert. Tvert imot så forsøker han nå å gjøre klagingen på norsk presse til en del av Europarådets bekymring for falske nyheteter.

- Det som bekymrer oss er undergraving av pressens uavhengighet fra privat kapital, at den selv blir aktør i kombinasjon med den sterke drivkraften i sosiale medier, skriver Jagland på sin offisielle side som generalsekretær for Europarådet.

Et vel så bekymringsverdig trekk er politikernes undergraving av redigerte medier. USAs president har gjort det til en vane å klage når mediene er kritiske, og han bruke sosiale medier til sin klagesang. Akkurat som Thorbjørn Jagland.

Europarådets generalsekretær klager over at VG har viet ham lite positiv interesse, og fortsetter å hevde - udokumentert - at mediene holdt tilbake kritiske saker om Jonas Gahr Støre for å ramme ham i sluttspurten av valgkampen.

For Nettavisen er det enkelt å slå tilbake denne konspirasjonsteorien. Vi har ikke holdt tilbake noe som helst, men publisert saker når de er undersøkt og verifisert.

Men det er en del av det politiske spillet at partier og støttespillere tipser mediene om kritiske forhold, og mediene kan ikke styre når tipsene kommer inn. Men her er høyresiden og venstresiden like gode.

Å "time" utspill til når de har størst effekt er en del av det politiske spillet. Det er nesten utrolig at Thorbjørn Jagland ikke har fått med seg det.

Arbeiderpartiet gjør klok i å ta mediene som en del av rammebetingelsene, evaluere sin egen politikk og valgkamp, og gjøre noe med det de kan gjøre noe med. De er betryggende at partiledelsen og deres rådgivere ser ut til å være på det sporet.

Det er forståelig at Arbeiderpartiets støttespillere er skuffet over valgutfallet, og det er riktig at mediene var kritiske til partiets valgkamp og statsministerkandidat.

Men de er ikke alene om en slik følelse. Kristelig Folkeparti og Knut Arild Hareide hadde heller ikke mediene med seg, uten at det bekymrer Europarådets leder nevneverdig.

Nettavisen mener at Europarådets generalsekretær bør beklage sine konspirasjonsteorier, eller være konkret og legge frem dokumentasjon. Han er ikke den første politikeren som skylder på pressen i nederlagets stund.

Hva mener du? Var mediene for kritiske til Jonas Gahr Støre, eller er dette en klagesang fra valgets taper?

Mest sette video idag