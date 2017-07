Kommunene forpliktet til  å kontrollere barnehagene

Jakten på private eiere overskygger det viktigste - nemlig å sørge for at barna har det bra i både private og offentlige barnehager.

NETTAVISEN MENER: Det vesentlige er ikke om private eiere tjener penger eller ei, men om barna har det bra i barnehagen. Føreløpig er det intet som tyder på at barn i kommunale barnehager har det best.

Hardt presset av Rødt har det rødgrønne byrådet i Oslo innledet en offensiv mot vanlige private barnehager. Hovedskytset har vært rettet mot barnehager som har overskudd og eiere som tjener penger.

Nå ønsker skolebyråd Tone Tellevik Dahl i Oslo kommune en ny lov som setter konkrete grenser for prviate barnehagers bruk av offentlige midler, og hun forteller til Dagens Næringsliv at mange kommuner er nysgjerrige på Oslos jakt på eiere som tar ut for mye utbytte.

Motivet er angivelig å sørge for at de 2,2 milliarder kronene som betales i offentlig støtte til de private barnehagene brukes til barnas beste.

Det er et viktig mål, men det samme målet burde gjelde milliardstøtten til offentlige barnehager, slik at man sikrer at ikke pengene sløses bort på ineffektiv drift.

Det er nemlig lite som tyder på at kommunale barnehager er bedre enn de private, snarere tvert imot. I åtte år har det nøytrale byrået EPSI Rating studert foreldretilfredshet i norske barnehager. Og åtte år på rad er foreldre med barn i private barnehager mest fornøyd med tilbudet.

Så vil mange innvende at det også de private barnehagene er avhengige av offentlige tilskudd, og det er riktig. Grunnprinsippet er at et barn i privat barnehage skal ha like mye offentlig støtte som et barn i kommunal barnehage.

Private barnehager har krav på 100 prosent av det de kommunale barnehagene får i offentlig finansiering, og for 2017 er maksprisen for foreldre satt til 2.730 kroner per måned.

Der kommunene ikke har tilsvarende barnehager, er driftstilskuddet satt til 96.300 kroner i året for barn mellom tre og seks år.

At tilskuddet per barn er noenlunde likt, er fornuftig. Det sørger for like vilkår for private og offentlige barnehager. Dermed bør man også stille like krav til barnehagens innhold og til hvor fornøyde foreldrene er på vegne av sine barn.

Staten og kommunene styrer i praksis hvor mye penger det offentlige skal betale for en barnehageplass. Blir det for lukrativt, er det mulig å senke den offentlige støtten - både til private og offentlige barnehager.

Barnehageloven setter klare rammer for tilbudet, og pålegger kommunene å føre tilsyn. Kommunen har rett til innsyn i dokumentene og adgang til barnhagens lokaler for å sikre at tilbudet til barna følger loven.

Å føre tilsyn med barnehagene er en viktig kommunal oppgave, siden det gjelder velferden til 283.000 barn. Foreldre kan aldri ha full innsikt i hva som skjer på dagtid. Siden barna er for små til å passe på seg selv, er det vesentlig at tilsynet fungerer.

Og med nær 6.000 barnehager - sånn noenlunde likt fordelt mellom offentlige og private - er det en formidabel jobb. Den oppgaven må tas alvorlig - for eksempel å finne mer ut av hvorfor foreldre med barn i private barnehager er gjennomgående mer fornøyd enn foreldre med barn i offentlig barnehage.

I Oslo kan det virke som om jakten på såkalte «velferdsprofitører» er viktigere enn tilsyn med at alle barnehagene er pedagogisk gode og trygge å være i. Det siste er mye viktigere for barna.

Nettavisen mener at det viktigste ikke er om barnehagene er offentlige eller private, men om de er gode for barna eller ikke. Det er viktig at kommunene tar tilsynsoppgaven alvorlig, ikke bare jakter på private eiere.

