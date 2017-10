Kristelig Folkeparti kan gå inn i Solberg-regjeringen

Hvis Venstre går inn i regjeringen, blir situasjonen helt annerledes for Knut Arild Hareide.

NETTAVISEN MENER: Venstre vil etter alt å dømme gå inn i den borgerlige regjeringen. Hvis det skjer, må Kristelig Folkeparti ta stilling til en helt annen regjering enn de fryktet før valget.

KrF-leder Knut Arild Hareide var tydelig i valgkampen på at partiet ikke ville inn i en Høyre/Fremskrittsparti-regjering. Han har stått fast på det samme standpunktet etter valget.

Det er ryddig, men det vil neppe være klokt av Kristelig Folkeparti å binde seg fast til at partiet de neste fire årene ikke kan gå inn i noen form for borgerlig flertallsregjering.

I helgen avholdt Venstre landsstyremøtemøte og landskonferanse, og det er stor oppslutning i partiet for partiets ønske om å gå inn i regjeringen. Samtidig er det et uttrykt ønske i partiet at man skal holde sammen med Kristelig Folkeparti, slik at det borgerlige sentrum ikke blir splittet.

Hvis Venstre går inn i regjeringen, vil partiet oppleve politisk gjennomslag for sine viktigste saker. Dersom Kristelig Folkeparti gjør det samme, vil regjeringen bli ytterligere dratt mot sentrum.

Poenget er at valgutfallet ga en politisk situasjon få forutså, der Kristelig Folkeparti er alene på vippen og der den rødgrønne opposisjonen fra første dag startet et hardkjør mot partiet.

At Kristelig Folkeparti før valget primært ville ha en regjering med Høyre og sentrum, er forståelig. Men slik ble ikke valgutfallet, og nå både bør - og kan - Kristelig Folkeparti tenke nytt.

FALLENDE: Denne kurven fra hjemmesiden til valgforsker Bernt Aardal viser hvordan Kristelig Folkepartis oppslutning har falt de siste tyve årene.

I Kristelig Folkeparti må tre forhold må gjøre inntrykk på partiledelsen:

Den rødgrønne opposisjonen har allerede startet hardkjøret med å presse Kristelig Folkeparti fra sak til sak.



Kristelig Folkeparti risikerer å bli stående alene, og få mindre innflytelse enn partiet vil få i regjering.



Og partiet gjorde det klart best blant konservative kristne i partiets kjerneområder i Sør-Norge.



Altså: Partiets mest lojale grunnfjell ser mot høyre, det er der et stabilt flertall vi ligge, og det er der Kristelig Folkeparti vil få mest innflytelse. Samtidig har partiledelsen et manøvreringsrom.

Det er forskjell på ikke å ville inn i en Høyre/Frp-regjering og å gå inn i en regjering der Venstre har innflytelse, og KrF kan påvirke den ytterligere mot sentrum. Det vil definitivt partiets trofaste grunnfjell ha forståelse for.

Det brutale valget for KrF-leder Knut Arild Hareide er om han skal lytte til velgerne partiet har - eller til velgere partiet kanskje aldri får.

Venstres beslutning om å støtte regjeringen reddet partiet over sperregrensen, mens Kristelig Folkepartis linje holdt på å koste partiet dyrt. Etter valget har Venstre økt, mens KrF er nede på 3,2 prosent på enkeltmålinger - det laveste nivået noensinne.

Allerede første dagen i den nye stortingsperioden fikk Knut Arild Hareide en forsmak på hva som vil komme. De rødgrønne partiene kommer til å hente frem alle saker fra forrige periode der de kan utfordre KrF, og presse partiet i sak etter sak for å bidra til et rødgrønt flertall. Foreløpig ligner en slik posisjon på en dødslinje blant KrFs kjernevelgere.

Nettavisen mener at Kristelig Folkeparti bør ta følge dersom Venstre velger å gå inn i en blågrønn regjering. Politikk handler om vilje til makt, og politisk ledelse er å ta stilling til nye situasjoner uten å være fastlåst til evig tid.

