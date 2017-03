Listhaug har rett i asyljuks-sakene

ANNONSE

NETTAVISEN MENER: I sympati for familien som risikerer å bli kastet ut etter 27 år i Norge er Stortinget i fare for å gjøre dårlige vedtak. Nå bør politikerne besinne seg og høre på Sylvi Listhaug.

Et enstemmig storting vedtok i 2005 at Norge har en evig rett til å ta tilbake statsborgerskap som er gitt på feil premisser etter løgn. At det ikke skal være foreldelsesfrist står både Fremskrittspartiet, Høyre og Arbeiderpartiet fast på fortsatt.

Et klart flertall på Stortinget går altså inn fra at en familie kan miste statsborgerskapet etter flere tiår. Det er brutalt, men makta rår. Og da må man stå på dette prinsippet når det dukker opp vanskelige enkeltsaker som Mahad Abid Mahamud.

Les saken: Derfor tror ikke norske myndigheter på Mahad

Det finnes to rene prinsippielle standpunkter i slike saker. Miljøpartiet De Grønne går inn for at Norge aldri skal kunne ta tiltake statsborgerskap, uansett løgn. Stortingets flertall vil at Norge skal kunne ta tilbake statsborgerskap til evig tid.

Nå venter Mahad Abid Mahamud på dommen i ankesaken han har fremmet mot tilbakekallet av statsborgerskapet.

Problemet er at mange mener at begge disse standpunktene er urimelige. Det må straffe seg å lyve, og dermed få statsborgerskap som ellers kunne vært gitt til reelle flyktninger. Og det må være en form for rimelighet slik at uskyldige barn og barnebarn ikke straffes livet ut for noe foreldrene eller besteforeldrene gjorde for flere tiår siden.

Blogg: Listhaug tar innersvingen

Dessverre har en allianse av Venstre, SV, Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne malt seg inn i et hjørne. I stedet for å gjøre noe med dilemmaet ønsker de at statsborgerskap kun kan tas fra noen etter domstolbehandling.

Les forslaget: Domstolbehandling ved tilbakekallelse av statsborgerskap

Forslaget er uryddig fordi det overlater saksbehandling til domstolen, og det er en avsporing fordi det uansett ikke vil hindre at noen mister statsborgerskap etter flere tiår i Norge.

Listhaug får støtte fra Domstolsadministrasjonen, og hun lanserer noen bedre forslag som oppnår mye av det samme:

La folk beholde statsborgerskapet til klagesaker er anket og behandlet av domstolene.

Åpne for at domstolen kan vurdere om tilbakekall er uforholdsmessig - altså ikke bare om det følger byråkratiske regler.

Brevet fra Listhaug er såpass overbevisende at Stortinget har bestemt seg for å utsette sin behandling for å vurdere innspillene. Arbeiderpartiet er åpne for å gå bort fra sitt opprinnelige forslag om domstolbehandling, og det er bra. Også Høyre mener at man må vurdere eventuell løgn opp mot andre hensyn i beslutningen.

Slik saken nå står er det flertall på Stortinget for å kunne frata folk som lyver statsborgerskapet på ubestemt tid. Men det er også flertall for å vurdere om tilbakekall er rimelig, eller om det fremstår som uforholdmessig på grunn av lang botid og integrasjon i Norge.

Nettavisen mener at Stortinget må behandle saken skikkelig, og ikke la seg rive med av følelser. Det må straffe seg å lyve i asylsøknader, men straffen må være forholdsmessig når den går ut over uskyldige etterkommere som er født og har bodd lenge i Norge.

Hva mener du? Hvor stor vekt bør det legges på botid og integrasjon i slike saker?