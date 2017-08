Litt forskjell på folk gjør at de aller fleste får det bedre

Ulikhet høres ut som et skjellsord i valgkampen, men entydig forskning viser at det må til for økonomisk vekst og velstand.

NETTAVISEN MENER: Venstresiden forsøker å gjøre ulikhet til en hovedsak i valgkampen, til tross for at Norge er et av landene i verden med minst ulikhet. Men mer likhet vil gi mindre velstand.

Både økonomer og folk flest er enige om at for store økonomiske forskjeller er negativt. Men samtidig viser økonomisk forskning at ulikhet bidrar til økonomisk vekst og velstand.

- Hvis vi alle ender opp med samme andel av kaken uansett hva vi gjør, har vi heller ingen økonomiske incentiver til innsats, til utdannelse, til innovasjon og nyskaping, skriver økonomiprofessor Ola Kvaløy ved Universitetet i Stavanger i en kronikk i Dagens Næringsliv.

Økonomiprofessor Ola Kvaløy ved Universitetet i Stavanger påpeker at mindre ulikhet også kan føre til mindre velstand.

- Både økonomisk teori, kontrollerte eksperimenter og en rekke empiriske studier viser dette: Forskjeller motiverer til innsats, gitt at forskjellene ikke er for store. Det samfunnsøkonomisk optimale ulikhetsnivået er større enn null, skriver Kvaløy.

Sagt på en annen måte: Vi kan velge mellom at alle skal få nokså like biter av en liten kake, eller akseptere at kaken blir større ved at noen får litt større biter.

Fakta er at Norge er blant landene i verden med minst ulikhet. Standardmålet er den såkalte gini-koeffisienten (som uttrykker forskjell i husholdningenes inntekter).

Den ferskeste oversikten fra OECD viser at bare noen få land har mindre ulikhet enn Norge.

Økonomiprofessor Ole Kvaløy mener at politikerne må være tydelige på at de enten ønsker ulikhet, fordi det skaper verdier - eller er villig til å ha mindre verdiskaping, fordi det skaper ulikhet.

Han lister opp en rekke eksempler på at Norge faktisk kan ha for lite ulikhet:

Sysselsettingen faller blant de yngste, delvis på grunn av generøse velferdsordninger.

Frafall i vidergående skole og færre tar mastergrad, samtidig som det er relativt lav avkastning på å ta høy utdannelse.



Kontantstøtte og velferdsordninger, kombinert med frykt for sosial dumping, gjør at innvandrere har lav sysselsetting.

De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at under halvparten av innvandrerbefolkningen fra Asia og Afrika er sysselsatt - mot to av tre sysselsatte i resten av befolkningen.

Generell ulikhet er ikke noe stort samfunnsproblem i Norge. Norske lederlønninger er relativt moderate i forhold til de ansatte. Men barnefattigdom er et problem, og der sliter både høyre- og venstresiden med å finne en løsning på at rundt 100.000 barn vokser opp i vedvarende lavinntektsfamilier.

Kontantstøtten og barnetrygden er gode eksempel på dette politiske dilemmaet. Trygden bidrar utvilsomt til å redusere ulikheten på kort sikt, men de bidrar også til at folk kan overleve uten å jobbe.

Utfordringen er at mange av disse er ufaglærte. Skal arbeidsgivere ansette dem, må de få lave lønninger. Det er ikke mulig hvis det er like lønnsomt å gå på trygd.

Nettavisen mener at ulikhet ikke er et hovedproblem i Norge. Det vesentlige er hvordan vi skal få alle inn i arbeidslivet. Det er det eneste som på sikt skaper både velstand og likhet.

Hva mener du? Er det for store forskjeller mellom folk i Norge, eller synes du at ulikheten blir overdrevet?