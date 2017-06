Må velge mellom skatt på formue eller på eiendom

ANNONSE

NETTAVISEN MENER: Årsaken til at Høyre og Arbeiderpartiet ikke for lengst har avskaffet formueskatten, er at ingen av dem tør eller vil røre eiendomsskatten.

Arbeiderpartiet vil skattlegge de rikeste, mens Høyre vil verne næringslivet. Skal de bli enige, må svaret være å bytte formueskatten mot en nasjonal skatt på eiendom.

Det er tre store problemer med formueskatten:

Den frister eiere av norske bedrifter til å flytte utenlands, for eksempel til London eller Sveits.

Den stimulerer de rike til å plassere pengene i eiendom, og ikke til å investere i bedrifter.

«Gevinsten» er 12,9 milliarder kroner i formueskatt (2015). Ulempene er så store og skatteprovenyet så lavt at skatten kan karakteriseres som en ren symbolskatt for å vise at man «tar» de rike.

Dessverre har det festet seg en myte om at fjerning av formueskatten ikke har betydning. Som sannhetsvitne brukes ofte rapporten Menon skrev om Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv.

Analysen ble skrevet på to måneder, er teoretisk og uten nye norske data, og den sier slett ikke at kutt i formueskatten er uten virkning. Tvert imot er konklusjonen: «I vår analyse har en reduksjon i formueskatten en positiv effekt på investeringsaktiviteten i næringslivet fordi kapitalkostnaden for de norske eierne faller».

Du kan lese den selv: Menon-analysen for Finansdepartementet

Rapporten viser at kutt i skatt for næringslivet gir økte investeringer, men at kutt i selskapsskatten gir mest effekt per skattekrone.

Tabellen viser at kutt i skattene for næringslivet gir økte investeringer. Det gjelder både lavere selskapsskatt, lavere utbytteskatt og lavere formueskatt.

Men Menon-rapporten har et annet interessant funn: Dersom vi holder unna eiendomsbransjen, gir kutt i formueskatten dobbelt så stor effekt på investeringene. Og her er vi ved kjernen: Dagens formueskatt får de rike til å plassere pengene i eiendom, som har lav formueskatt.

I dag har vi altså en formueskatt som kun innbringer 12,9 milliarder. Den har farlige bivirkninger ved at de rike flytter pengene til eiendom eller tar med seg aksjer og kontroll over norsk næringsliv til utlandet. Den første generasjonen har et forhold til Norge, mens barna og barnebarna ikke har det.

Denne kurven viser hva som skjer: Nordmenn flytter penger til utlandet, mens utlendinger eier mer i Norge. Og utviklingen går fort.

Tilhengerne av formueskatt argumenterer med at staten trenger de 12,9 milliardene for å kunne tilby gode offentlige tjenester. Det er en lang diskusjon som handler om totale skatteinntekter og hvor effektivt offentlig sektor drives.

Dessuten argumenterer de med at skattesystemet hviler på at alle bidrar, og at formueskatten sikrer at enkelte rike ikke blir nullskattytere. Det er trolig korrekt.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre har selv plassert formuen i eiendom.

Løsningen i de fleste andre land er økt skatt på eiendom. Storbritannia frister rike eiere til å drive business fra London uten skatt på utenlands formue og inntekter. Til gjengjeld har de høy skatt på eiendom, som bokstavelig talt er skrudd fast.

Dette er også anbefalingen fra det såkalte Scheel-utvalget, som så på skattesystemet i Norge. Utvalget foreslår kutt i formueskatten, og sier at «fast eiendom er et godt skattegrunnlag» og mener at verdsettelsen av fast eiendom bør økes.

I det siste statsbudsjettet foreslo regjeringen å vri formueskatten, og øke skatt på næringseiendom og investeringer i sekundærbolig - for å sikre «at mer av den private sparingen går til investeringer i næringsvirksomhet».

Det er et lite skritt i riktig retning.

Nettavisen mener at formueskatten kommer til å forsvinne, men at den politiske somlingen gir langsiktige skadevirkninger. Den beste løsningen er å gå hele veien, fjerne formueskatten og øke skatten på eiendomsinvesteringer.

